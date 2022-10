‘Quero ganhar a Copa do Mundo’, avisa Benzema após receber Bola de Ouro

Após conquistar a Bola de Ouro como melhor jogador da temporada 2021/22, Karim Benzema encara com ambição a Copa do Mundo do Catar, que começa em 20 de novembro.

“Quero ganhar a Copa do Mundo”, avisou o melhor jogador do planeta na temporada passada. O atacante francês não pôde participar da campanha dos ‘Bleus’ na Copa de 2018, na Rússia, tendo sido afastado da seleção nacional entre 2015 e 2021 acusado de uma suposta participação na chantagem do seu companheiro de equipe Mathieu Valbuena, por meio de um vídeo de conteúdo sexual.

Benzema vestiu a camisa da Seleção Francesa em 97 ocasiões, voltou depois de quase seis anos, vencendo a Liga das Nações com a França em outubro de 2021.

Depois de receber a Bola de Ouro das mãos de Zidane, você disse que essa era a Bola de Ouro do povo. A que você estava se referindo?

“Nada político. Eu estava me referindo aos meus fãs. Quando digo ‘Bola de Ouro do Povo’ é porque os fãs me apoiam quando há obstáculos. Eu queria compartilhar com eles, eles merecem. Desde que comecei no Lyon sempre estiveram lá, me motivando”.

Você, com quase 35 anos, é um dos jogadores mais velhos a ganhar uma primeira Bola de Ouro. O que mudou do jovem Benzema para agora?

“Sempre tive esse troféu na cabeça. O que mudou aos 30 anos foi a ambição. Depois dos 30 anos, a ambição entrou na minha cabeça, de trabalhar mais, de ser mais decisivo, de pensar em coisas mais importantes. Ser um líder da equipe. E tenho a sorte de jogar no Real Madrid, o melhor clube do mundo. Quando eu tinha 20 anos, não tinha a mesma ambição de hoje. Passei por momentos muito difíceis, como quando eu não estava na seleção e fiquei sozinho no centro de treinamento do Real Madrid, em Valdebebas, porque todos os outros saíram com suas seleções. Esses foram os momentos mais difíceis. Naquele momento, ‘Zizou’ (Zidane) me passouu confiança e estou muito feliz com meu trabalho”.

Você realizou um sonho, mas agora talvez tenha um segundo, que é lutar pela Copa do Mundo com sua seleção.

“Cumpri as promessas feitas à minha mãe. Mas tenho ambição, quero ganhar a Copa do Mundo com a França, há coisas que ainda tenho que vencer. Espero estar no grupo do Mundial. É um objetivo, tenho muita confiança e ambição. ir para a Copa do Mundo e dar tudo para ganhá-la”.

Depois de ganhar uma Bola de Ouro, você sonha em ganhar este troféu mais vezes?

“Eu disfruto do que tenho, se puder ter duas ou três, melhor. Mas o importante é o trabalho para chegar lá. Tenho que aproveitar sem diminuir meu desempenho em campo. Não penso em estar aqui no próximo ano. Eu jogo cada partida. Se eu fizer coisas boas, posso ganhar com meus companheiros de equipe e veremos. Hoje vou aproveitar meu trabalho (com a Bola de Ouro)”.

Que palavras você tem para o Real Madrid, com quem você jogou treze temporadas e ganhou cinco Ligas dos Campeões?

“O Real Madrid é o melhor clube do mundo, mas você tem que estar bem para entrar nele. (O presidente do clube) Florentino sempre esteve no meu barco, em momentos muito difíceis, não apenas em campo. Ele veio à minha casa em Lyon e esteve com meus pais para me contratar. Hoje ele está feliz comigo, sempre me disse que um dia eu ia ganhar a Bola de Ouro. Obrigado ao presidente, é bonito”.

Você teve uma rivalidade com o polonês Robert Lewandowski nos últimos anos e agora ele está no Barcelona. Como você vive essa rivalidade?

“Não há rivalidade. Somos jogadores diferentes. Treino e não sou obcecado por outros jogadores. Nunca há rivalidade com um jogador. Não se avança. Eu me concentro em mim mesmo e em melhorar”.