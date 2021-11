Quinta morte em menos de 48 horas na cidade de Teixeira

Destaque



Em menos de 48 horas o município de Teixeira de Freitas registrou o 5º homicídio, neste domingo (21) de novembro.

As taxas da criminalidade avançam a passos largos. Desta vez a vítima foi Rodrigo de Jesus Teixeira (24 anos), assassinado a tiros no bairro Ulisses Guimarães.

O autor aproximou da vítima nas dependências de um bar e abriu fogo, impedindo qualquer reação.

Moradores mantiveram contato com as centrais da Polícia e equipe médica, no entanto, Rodrigo de Jesus Teixeira, não apresentava sinais vitais.

O local cenário do crime de assassinato foi isolado e a Polícia Civil notificada.

O levantamento cadavérico foi promovido e o corpo removido para o IML do município.

A motivação e autoria serão investigados.