Quinto pior mandante da Série C, Vitória precisa mostrar força no Barradão

O Vitória ainda não fez valer de verdade a força do Barradão na Série C do Brasileiro. Quinto pior mandante do campeonato, o rubro-negro perdeu mais do que venceu no próprio estádio. Foram três triunfos e quatro derrotas diante do torcedor até aqui. No domingo (17), o Leão tem novo desafio dentro de casa e precisa vencer o Paysandu para ter a chance de entrar no G8 pela primeira vez. A bola rola às 16h.

Sob o comando de Geninho, o Vitória perdeu para o Floresta (1×0). Com Fabiano Soares à beira do campo, venceu Manaus (1×0) e Confiança (3×0), mas foi derrotado por Botafogo-PB (1×0), Volta Redonda (2×1) e Botafogo-SP (1×0).

Técnico das categorias de base rubro-negra no passado, João Burse comandou apenas um jogo no Barradão nesse retorno ao clube. Venceu o Figueirense por 2×0 na 13ª rodada e vai encarar o Paysandu no segundo confronto em casa. Acumula também empate sem gols com o Altos e triunfo por 2×1 diante do São José-RS, ambos longe de Salvador.

Nessa reta final de fase classificatória, todos os jogos são decisivos para o Vitória, mas o duelo com o Paysandu ganhou ares de final de campeonato porque um triunfo pode fazer o rubro-negro entrar no G8 pela primeira vez no torneio. O grupo reúne os times que avançam à segunda fase da Série C.

Para o feito inédito acontecer, o Vitória precisa bater o Paysandu e torcer por uma combinação de resultados (confira aqui). O Leão soma 18 e aparece em 12º lugar. O time paraense é o vice-líder com os mesmos 26 pontos do líder Mirassol, que tem uma partida a menos e um triunfo a mais.

Força da torcida

Se em campo o Vitória ainda precisa consolidar a força do Barradão, na arquibancada o torcedor já mostrou o seu peso. O clube baiano foi quem mais levou público ao estádio nesta Série C: 59.367 pessoas em sete jogos. A média é de 8.481 por partida. Os ingressos estão à venda com preços a partir de R$ 20.

O goleiro Dalton vai estrear diante da torcida do Vitória por conta da lesão de Lucas Arcanjo. Será a primeira partida dele no Barradão. O arqueiro de 35 anos assumiu o gol rubro-negro na rodada passada, quando o rubro-negro venceu o São José-RS, em Porto Alegre. Ele está ansioso para se apresentar diante da galera da arquibancada e fez uma convocação.

“Fica aqui o meu convite para a torcida. Sabemos da atmosfera que tem se criado. A gente já viveu isso uma vez e gostaríamos de viver novamente um Barradão lotado. Que a torcida venha e nos apoie. Dentro de campo a gente vai fazer o nosso melhor, a gente nunca vai deixar de lutar. Vamos nos dedicar e fazer o nosso melhor. Isso é indiscutível. E o torcedor tem visto isso e vai continuar vendo. Sempre que a gente estiver em campo vamos fazer o nosso melhor”, prometeu Dalton.