R$ 5 milhões roubados. Lucas Guimarães se pronuncia: “Alguém sabia”

Minutos após a coluna LeoDias noticiar com exclusividade um roubo milionário no apartamento de Carlinhos Maia em Maceió (AL), o influenciador Lucas Guimarães, que está a trabalho em Cancún, no México, comentou o assunto e avisou que descobrirá quem são os bandidos.

“Vamos descobrir tudo, isso está estranho demais, mas Deus nos mostrará a verdade. Vão-se os anéis e ficam-se os dedos. A verdade vai aparecer. Alguém sabia dessa informação, vamos descobrir tudo”, escreveu ele na publicação da coluna no Instagram.



foto-Carlinhos-Maia Carlinhos Maia compra relógio milionário em Nova Iorque

Montagem/Reprodução

Carlinhos Maia (Reprodução: Instagram) Carlinhos Maia (Reprodução: Instagram)

Carlinhos Maia (Reprodução: Instagram)

Carlinhos Maia passa por cirurgia plástica (Divulgação) Carlinhos Maia passa por cirurgia plástica (Divulgação)

Carlinhos Maia passa por cirurgia plástica (Divulgação)

****Foto-carlinhos-maia-humorista (9) Além disso, o humorista chegou a ser processado pela artista plástica Laudice Rocha após riscar, sem autorização, o quadro da profissional, exposto em um hotel. Embora afirme que tinha permissão do local, Maia perdeu o processo

Reprodução/Instagram



****Foto-carlinhos-maia-humorista (6) De origem simples, Carlinhos Maia foi adotado pelo casal Vírgílio e Maria quando tinha apenas dois dias de vida

Instagram/Reprodução



****Foto-Carlinhos-Maia-e-lucas-guimarães (3) “Carlinhos estava acostumado a sempre chegar em casa, e eu estar lá esperando ele. Agora não estou, porque vivo em São Paulo. Mas isso é uma fase, vai passar, são só seis meses e o amor continua o mesmo. Amo ele da mesma forma e ele me ama”, explicou Lucas

Divulgação



****Foto-carlinhos-maia-humorista (1) Devido à personalidade ímpar, o sucesso do influencer rendeu a ele milhões de seguidores, convites para estrear na televisão e a oportunidade de viajar pelo Brasil apresentando shows com sua peça

Reprodução/Instagram



****Foto-carlinhos-maia-humorista (2) Já em 2020, o influencer atingiu a marca de 2 bilhões de impressões no Instagram e, atualmente, conta com mais de 24 milhões de seguidores na rede

Reprodução / Instagram



****Foto-carlinhos-maia-humorista (3) Carlinhos Maia

Reprodução/Instagram



****Foto-carlinhos-maia-humorista (4) Na juventude, passou a divulgar nas redes sociais o dia a dia dele, da família e de moradores da Vila Primavera, onde morava. Sempre com muito humor, o comediante fazia piadas sobre tudo e começou a chamar a atenção dos internautas

Reprodução



****Foto-Carlinhos-Maia-e-lucas-guimarães (2) Recentemente, Carlinhos Maia revelou crise no relacionamento com o marido Lucas. Ele, inclusive, foi flagrado ao lado de amigos em uma festa sem utilizar aliança. Segundo o jornalista Leo Dias, o abalo no casamento aconteceu devido à mudança de Lucas para São Paulo, onde foi estudar teatro

Reprodução



****Foto-Carlinhos-Maia-e-lucas-guimarães (1) Em fevereiro de 2019, Maia assumiu ser homossexual e apresentou Lucas Guimarães como namorado. Na época, os dois estavam juntos há quase 10 anos. Em maio do mesmo ano, Lucas e Carlinhos se casaram em uma cerimônia civil

Reprodução / Instagram



0

Mais sobre o assunto Leo Dias Exclusivo: bandidos invadem casa de Carlinhos Maia e roubam R$ 5 mi



Leo Dias Carlinhos Maia passa por cirurgia plástica



Celebridades Carlinhos Maia revela hábito com roupa íntima: “Suadinha”



Leo Dias Carlinhos Maia compra relógio milionário em Nova Iorque. Saiba valor



O apartamento foi invadido por bandidos na madrugada deste domingo (29/5) e cerca de R$ 5 milhões foram levados, entre joias, relógios, dinheiro em espécie, inclusive um cofre. O condomínio fica localizado em frente à praia de Lagoa da Anta, trata-se de um prédio de luxo anexo ao mais famoso hotel da cidade, o Ritz Lagoa da Anta. O apartamento do influenciador ocupa um andar completo e está entre os mais luxuosos da cidade.

Fique por dentro!

Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

***Todos os detalhes sobre o caso serão atualizados neste espaço

O post R$ 5 milhões roubados. Lucas Guimarães se pronuncia: “Alguém sabia” apareceu primeiro em Metrópoles.