Racismo: Richarlison é alvo de arremesso de bananas ao marcar para o Brasil

O atacante Richarlison foi vítima de racismo no amistoso entre Brasil e Tunísia nesta terça-feira (27). Durante a comemoração do segundo gol da Seleção – marcado pelo jogador do Tottenham -, bananas foram arremessadas das arquibancadas do Parque dos Príncipes, em Paris.

Richarlison marcou aos 18 minutos do primeiro tempo e desempatou o jogo, que estava 1 a 1, para o Brasil.

Na comemoração, partiu para perto da bandeirinha de escanteio e foi seguido pelos companheiros para festejar. Foi quando as bananas foram arremessadas.

O ato ocorre dias depois do ‘caso Vinícius Júnior’. O atacante do Real Madrid foi alvo de racismo durante um programa de TV na Espanha.