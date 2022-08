Rafa Kalimann aposta em look branco arrasador para a “Festa do Peão de Barretos”

Ela não para, Rafa Kalimann, roubou a cena mais uma vez durante a “Festa do Peão de Barretos”, a influencer selecionou um look branco de tirar o fôlego para participar da festa.

A ex-BBB, Rafa Kalimann, está curtindo a “Festa do Peão de Barretos”, há alguns dias e roubou a cena com os looks que escolheu para participar do evento. Ela apostou em composições coladas no corpo, muita barriga de fora e que deixassem sua boa forma bem visível. Ela tem mostrado os resultados de sua dedicação nos treinos e na reeducação alimentar, que a fizeram perder 10 kg, nos últimos meses.

A apresentadora usou um look branco bem coladinho, composto por um top, uma calça, boca de sino e cós super baixo, como ela adora e uma jaqueta de couro preta, vermelha e branca.

Rafa Kalimann, usa look branco coladinho na “Festa do Peão de Barretos”. (Fotos/Reprodução/Instagram)

Rafa Kalimann curte o show do amigo Gustavo Miotto, em Barretos Rafa Kalimann, curtiu e cantou muito as músicas do amigo, Gustavo Mioto, que se apresentou na “Festa do Peão em Barretos”. A influencer, compartilhou nas suas redes sociais todos os momentos junto dos amigos e das primas que são fãs da festa, elas participam desde de muito jovens do evento. Na mesma noite, Rafa, também deu entrevista para um podcast, riu muito ao tentar tocar berrante e atendeu os fãs.

Rafa Kalimann, arrasa na “Festa de Peão de Barretos”. (Fotos/Reprodução/Instagram)

Antes de se despedir da “Festa de Peã de Barretos”, e voltar para o Rio de Janeiro, Rafa Kalimann, foi até o local do evento, na tarde de domingo (28), para cumprir com alguns compromissos, um deles foi gravar publicidade para a marca de cerveja que ela é parceira. A influencer, apostou em um look todo preto, composto por uma calça corte reto e um corpete sem alças, todo de plumas, o detalhe fashion estava nas mangas, que foram aplicadas no tecido jeans.

Fashionista, Rafa Kalimann, usa look preto na despedida de Barretos. (Fotos/Reprodução/Instagram)

