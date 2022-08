Rafa Kalimann assume que namoro com José Loreto começou com empurrão de um famoso

Escondidinho é melhor, mas contar as novidades para os fãs é ainda melhor. Neste domingo, 14 de agosto, a influenciadora digital Rafa Kalimann assumiu pela primeira vez que tem um romance rolando entre ela e o ator José Loreto.

A apresentadora admitiu o fato durante a programação especial da Globo em comemoração ao ‘Criança Esperança 2022’, o ‘Mesão Esperança’. Além disso, ela também afirmou que o namoro começou depois que os pombinhos dividiram a bancada de jurados do quadro ‘Dança dos Famosos’.

Depois de contar a novidade, Rafa foi surpreendida por uma brincadeira carinhosa vinda do apresentador do ‘Domingão‘, Luciano Huck. O artista disse que já que uniu os dois, ele deseja ser o padrinho desse casal.

Rafa Kalimann assume que namoro com José Loreto aconteceu devido a “empurrãozinho” de famoso (Foto: Marcelo Sá Barreto/ AgNews)

“Gosto muito do seu par romântico na novela, o Tadeu”, soltou Huck enquanto conversava com Paula Barbosa, par romântico de José Loreto na novela ‘Pantanal‘. “Ela também gosta né, Rafa”, disse a atriz. “Não fui eu que falei”, declarou o marido de Angélica.

“Se ela e o Loreto casarem, eu vou ser o padrinho número 1. Fala aí você”, pediu o apresentador do Domingão. “Eu sei lá”, rebateu a ex-BBB. Na sequência, o marido de Angélica perguntou se Rafa estava bem. “Estou felicíssima”, comentou Kalimann.

Rafa Kalimann conta situação inusitada sobre José Loreto Além da mais nova, Rafa Kalimann ainda contou ao público e a Luciano uma situação um tanto quanto inusitada sobre seu novo namorado, José Loreto. De acordo com ela, ambos já haviam se encontrado antes há 14 anos, antes dela ganhar fama nacional.

“Eu tietei ele há 14 anos, tirei uma foto e guardei essa foto atrás da minha porta do meu quarto. Eu tenho essa foto, vou te mostrar depois e a gente se reencontrou aqui no palco”, disse a atriz de ‘Rensga Hits!’.

Ela já chegou causando! @rafakalimann_ no nosso mesão da esperança e tá esperando a sua ligação junto com toda essa gente linda Liga pra cá e vamos juntos nessa corrente do bem. #CriançaEsperança

— TV Globo (@tvglobo) August 14, 2022

