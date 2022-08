Rafa Kalimann divulga foto do passado com seu namorado, o ator José Loreto

Recordar é viver! Na noite deste domingo (21), a apresentadora Rafa Kalimann surpreendeu os fãs ao divulgar uma foto antiga ao lado do seu amado, o ator José Loreto.

Em sua conta no Instagram, a apresentadora compartilhou uma foto dos anos 2000 ao lado do artista e escreveu: “Eu e José. Sampa, 2007. Esquina da Ipiranga com a São João.”

Momentos antes de subir a publicação em seu perfil, Rafa compartilhou nos stories José segurando um quadro com a foto antiga, com os dizeres: “O acaso”.

Nos comentários, os fãs e amigos foram a loucura com a foto do casal. “Genteeeee que máximo”, comentou Giovanna Ewbank. “Ahhh nãaaao ”, escreveu Fernanda Paes Leme. “Esse amor é velho amigo, era pra ser ”, disse uma fã. “Que foto mais fofa ”, afirmou uma internauta.

Rafa revela que já conhecia Loreto Durante a sua participação no ‘Criança Esperança 2022’, evento organizado pela TV Globo, a apresentadora contou que já conhecia seu atual namorado há bastante tempo.

Rafa afirmou que ambos já haviam se encontrado há 14 anos, antes dela ficar conhecida.“Eu tietei ele há 14 anos, tirei uma foto e guardei essa foto atrás da minha porta do meu quarto. Eu tenho essa foto, vou te mostrar depois e a gente se reencontrou aqui no palco”, disse.

Vale relembrar que o casal confirmou o namoro no último dia 7 de agosto e Kalimann contou que eles já estão juntos “há um bom tempo.”

