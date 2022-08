Rafa Kalimann puxa o fio-dental na virilha e ameaça tirar a parte de cima do biquíni

Ensaio de tirar o fôlego! Rafa Kalimann abalou as estruturas nas redes sociais durante esta terça-feira (23) ao publicar novos cliques ousados em seu Instagram. A apresentadora queridinha da TV Globo bombou com uma produção chamativa que deu o que falar!

Usando um biquíni preto pra lá de ousado, a musa caprichou nos cliques com uma pegada mais “dark” na hora de sua produção. Rafa arrematou o look praiano com óculos de sol completamente estiloso que deixou os cliques ainda mais chamativos. “Existem mulheres fortes e existem mulheres que ainda não descobriram a sua força”, refletiu a ex-BBB na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios para a musa, como sempre. “Eu não tava preparada”, reagiu ninguém menos que a cantora Pocah na publicação. “José Loreto é um cara de muita sorte”, brincou outro internauta. “Sem condições pra beleza dela”, disparou outra seguidora, babando pela musa. Confira o ensaio:

Rafa Kalimann revela que família foi abduzida por ETs: “Eu lembro” Que bizarro! Recentemente, a apresentadora Rafa Kalimann participou do podcast “Quem Pode, Pod” e contou uma história assustadora de sua cidade natal. A ex-BBB afirmou que a família já chegou a ser abduzida por extraterrestres, o que deixou a galera completamente chocada, afinal, não é todo dia que alguém afirma ter tido contato com criaturas de outro planeta!

“A gente morava em uma cidade chamada Iturama e teve uma época que uma família contou que eles foram abduzidos por extraterrestres, a família toda”, começou Rafa em sua entrevista a Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. “Eles estavam em um carro, indo para uma fazenda e o carro foi abduzido. Isso foi contado na época em vários programas de TV e várias entrevistas”, revelou.

“Essa família começou a receber as pessoas em casa para uma espécie de Reiki. Uma criança tinha cicatriz na mão, ele tinha vários chips no corpo, algo que eles não tinham antes de serem abduzidos. Aí eu lembro que ele colocava a mão na cabeça e ficava meio que quente ou frio, ai eles chamaram meus pais e disseram ‘Olha só, ela é o futuro de vocês, acredite em todos os sonhos que ela tiver, dêem forças para ela’ e isso foi fundamental para meus pais acreditarem no meu futuro”, contou Rafa, pegando a galera de surpresa.

