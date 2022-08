Rafa Kalimann usa biquíni “aberto”, esconde o que não devia mostrar e censura no Instagram

Look de milhões! Rafa Kalimann decidiu arrasar com uma produção nada convencional nesta sexta-feira (19) e pegou os seguidores de surpresa com uma sequência de cliques em seu Instagram. Rafa fez um baita sucesso entre seus fãs e admiradores e deu o que falar nas redes sociais!

A apresentadora da TV Globo apostou num biquíni recortado em formato de estrela que evidenciou ainda mais a boa forma da musa no ensaio fotográfico. Rafa arrematou o visual com uma calça azul pra lá de chamativa e deixou uma reflexão na legenda: “Alcançar a si mesmo é ir muito longe. – Elihr”.

Nos comentários, a ex-BBB contou com diversos elogios. “Eitaaa”, reagiu ninguém menos que Juliette na publicação. “Por Deus, não dá pra lidar com você”, brincou outro internauta, babando pela musa. “Rafa é a mulher mais linda do mundo”, exaltou outra fã. Confira os cliques:

Após assumir relacionamento com José Loreto, Rafa Kalimann assume vontade de ser mãe Nova mamãe do pedaço? Recentemente, Rafa Kalimann participou de uma entrevista à revista Glamour e revelou o desejo de ser mãe. Vale lembrar que a musa assumiu estar vivendo um relacionamento com o ator José Loreto nos últimos dias e não escondeu sua empolgação ao falar sobre maternidade.

“Quero ser mãe. Não sei quando, como será, nada. Mas é um desejo muito íntimo e profundo para mim. Penso nisso constantemente. Eu idealizo e trabalho em prol disso. Sempre faço escolhas muito voltadas para esse lugar também”, contou Rafa.

“Ser mãe é uma motivação para mim. Sempre comento sobre esse desejo de ser mãe e as pessoas ficam surpresas. Mas quando se surpreendem com isso, me dá até um certo alívio. Penso que é bom que as pessoas têm refletido sobre a possibilidade de a gente não querer ser mãe também. Mas, no meu caso, dentro dessa liberdade, eu tenho esse desejo”, desabafou a apresentadora.

Rafa ainda revelou que tinha receio de falar sobre sua vida pessoal por conta dos julgamentos: “eu tinha medo, achava que eu tinha que rotular todo relacionamento e acabei deixando de viver vários momentos que eu queria ter vivido conhecendo pessoas legais. Chegou o momento em que eu falei: ‘Não vou mais ser rendida’. Sou uma mulher livre; dona de mim e da minha carreira. Não quero ter que deixar de viver nada”.

