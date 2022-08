Rafa Kalimann, usa looks sensuais na “Festa do Peão de Barretos”

A influencer, Rafa Kalimann, está curtindo a Festa do Peão de Barretos, desde a última sexta-feira, em suas redes sociais ela compartilhou fotos dos looks escolhidos para aproveitar os momentos da festa, tanto durante o dia, nos passeios que fez, como à noite, para curtir os shows.

A ex-BBB e apresentadora, Rafa Kalimann, está esbanjando beleza com seu corpo super malhado, e com 10 kg à menos. A morena tem selecionado composições que mostrem suas, curvas e deixam bastante pele à mostra.

Na Festa do Peão de Barretos, Rafa, usou looks bem ousados, para passear no camping do evento, onde milhares de pessoas acampam durante todos os dias de festa, a apresentadora usou um macacão jean frente única, bem colado ao corpo, boca de sino e com um super decote nas costas, que deu muita sensualidade à peça. Nas redes sociais, Kalimann, publicou fotos com o look e recebeu muitos elogios. “Maravilhosa é ela ! Ta meu Bemmmmm”, “Sem dúvidas sua melhor versão!!! ”, “Você ficou divina nesse macacão ”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann, elegeu uma rouba super estilosa para curtir show das amigas Maiara e Maraisa A influencer, Rafa Kalimann, é fashionista assumida e toda festa que vai, sempre arrasa na escolha do look. Não foi diferente na Festa do Pião de Barretos, ela curtiu o show das amigas Maiara e Maraisa, acompanhada das primas e amigos. Para a ocasião a ex-BBB, elegeu um look bem estiloso, apostou em um vestidinho curtinho preto, de gola alta e para aquecer completou com uma jaqueta de couro branca, bem estilosa.

Rafa Kalimann, curte show de Maiara e Maraisa, com look super estiloso. (Foto/Reprodução/AgNews)

De barriga de fora, Rafa Kalimann, rouba a cena na “Festa do Peão de Barretos” Vestida para arrasar, Rafa Kalimann, roubou a cena na Festa do Peão de Barretos, com seu look composto por uma calça toda de paetê prata e um top preto ombro a ombro, de mangas compridas, todo de tecido drapeado, que deixou muita pele à mostra, chamando à atenção para a barriga sarada de Rafa. A influencer curtiu o show dos sertanejos Bruno e Marrone, rodeada de amigos e com as primas, as quais são acostumadas a frequentar o evento desde muito jovens.

Rafa Kalimann, roubou a cena na “Festa do Peão de Barretos”, com seu look super sensual. (Fotos/Reprodução/AgNews)

