Rafael Leão brilha, e Milan derrota a Internazionale no derby de Milão

O Derby della Madonnina é vermelho e preto. Neste sábado, o Milan venceu a Inter de Milão por 3 a 2, no Giusepe Meazza, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Italiano. No clássico, brilhou a estrela do português Rafael Leão, que anotou dois gols e um assistência.

A Inter chegou a estrear o marcador no primeiro tempo, mas viu os donos da casa dominarem a partida a abrirem três de vantagem. A equipe visitante descontou e esboçou uma reação, mas esbarrou em grande atuação do goleiro Mike Maignan.

Milan e Internazionale voltam a campo pela Serie A contra Sampdoria e Torino, respectivamente. Antes, porém, os times possuem compromissos pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os rossoneros encaram o RB Leipzig, enquanto os nerazzuri recebem o Bayern de Munique.

Primeiro tempo

Como esperado, o derby começou quente e teve confusão logo nos primeiros minutos. A Inter se apresentou bem nos momentos iniciais do jogo e chegou ao gol para abrir o placar. Lautaro Martínez recebeu de costas, sustentou e tocou para Correa, que, de primeira, deixou Brozovic na cara do gol. O croata não desperdiçou e mandou para as redes.

O Milan, porém, não se abalou. A equipe de Stefano Pioli reagiu e teve boas chances para igualar o marcador. O empate surgiu após inversão errada de Çalhanoglu. Tonali roubou e ajeitou para Rafael Leão, que bateu cruzado e guardou.

A equipe nerazzuri sentiu o baque do gol sofrido e viu o rival comandar as ações, mas conseguiu manter a igualdade no placar.

Segundo tempo

Com menos de 10 minutos, Rafael Leão voltou a aparecer, mas desta vez servindo Giroud. O francês recebeu dentro da grande área, girou e chutou cruzado: 2 a 1 para o Milan e virada no placar.

Leão, na sequência, brilhou mais uma vez em jogada individual. Isolado no ataque, ele se livrou de três marcadores, resolveu sozinho e marcou o terceiro dos mandantes, o segundo dele na partida.

A Internazionale não desistiu e descontou com Dzeko, que entrou na etapa final. Após cruzamento de Darmian, o bósnio arriscou, viu a bola bater na trave e balançar as redes. A partir daí, ganhou protagonismo o goleiro Mike Maignan, que fez três boas defesas para garantir a vitória do Milan no derby de Milão.