Rafael Macedo é prata e Mayra Aguiar bronze em Grand Prix de Judô

Os judocas brasileiros Rafael Macedo (90 quilos) e Mayra Aguiar (78 kg) conquistaram prata e bronze, respectivamente, no Grand Prix de Zagreb (Croácia), neste domingo (17), último dia de competição. Macedo foi vice-campeão ao perder a final por ippon para o georgiano Beka Gviniashvili. Já Mayra triunfou na disputa pelo bronze, aplicando um ippon na holandesa Karen Stevenson.

É PRATA! Rafael Macedo 90kg fica com a medalha de prata do Grand Prix de #JudoZagreb ! Ouro vai para Beka Gviniashvili 🇬🇪 , que conseguiu o ippon. Ótimo campanha, Rafa!

O Brasil faturou ao todo quatro medalhas em Zagreb, última competição antes do Mundial de Judô no Uzbequistão, em outubro. No sábado (16), teve dobradinha de bronze de Ketleyn Quadros (63 quilos) e Daniel Cargnin (73 kg).

Para chegar à luta decisiva pelo ouro, Rafael Macedo venceu na estreia o turco Aydin, o húngaro Nerpel e o italiano Madhzidov – ambos com ippon – e o alemão Eduard Trippel, medalhista olímpico. A única derrota foi na final para o o gorginano Gviniashvili.

Na disputa feminina, a medalhista olímpica Mayra Aguiar demonstrou que vai com tudo para o Mundial do Uzbequistão. Uma semana após subir ao pódio no Grand Prix de Budapeste (Hungria), a gaúcha amealhou mais um bronze em Zagreb.