Rafael Matos fatura ATP de Mallorca, seu 3º título de duplas este ano

O tenista gaúcho Rafael Matos conquistou neste sábado (25) o título de duplas do ATP Torneio de Mallorca, na Espanha, seu terceiro ATP 250 na temporada. Ao lado do espanhol David Vega Hernández, Matos venceu por 2 sets a 1 a parceria do uruguaio Daniel Behar com equatoriano Gonzalo Escolar, após duas horas e 21 minutos de disputa. Este é o primeiro título de Matos em quadra de grama. As parciais foram de 7/6 (7-5), 6/7 (6-8) e 10-1.

O triunfo de hoje (25) eleva ainda mais o moral da dupla que estreia na próxima quarta-feira (29) no tradicional Torneio de Wimbledon, na Inglaterra. Tenista canhoto, atual 42º colocado no ranking mundial de duplas da ATP, Rafael Matos subirá para 40º lugar a partir de segunda (27). Ele e o espanhol são cabeças de chave 16 e terão pela frente na estreia os britânicos Jay Clarke e Liam Broady, em horário ainda a ser definido pelos organizadores.

A dupla de Rafael Matos com Vega Hernández faturou neste ano o ATP de Marrakech, e o gaúcho também levantou o troféu de duplas do ATP de Santiago, no qual jogou em parceria com Felipe Meligeni. O título de duplas em Mallorca é o quarto da carreira do gaúcho, de 26 anos: o primeiro Matos conquistou em maio do ano passado, também ao lado de Meligeni, no ATP de Córdoba, na Argentina.