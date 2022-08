Rafael Vitti admite que temia seu perder o papel principal em ‘Além da Ilusão’

Parece que não só os meros mortais que sentem insegurança, não é mesmo? Em entrevista ao Gshow, Rafael Vitti — Davi de ‘Além da Ilusão’ — contou que sentiu medo de perder seu papel como protagonista da novela.

“Esse é meu objetivo: ser sempre melhor para poder entregar cada vez um trabalho mais amplo, profundo e à altura do que o personagem pede”, afirmou o ator. Rafa também agradece a autora da novela por terminar mais um projeto e satisfeito com seu trabalho.

“Eu só posso agradecer por ter tido oportunidade suficiente para conseguir me desenvolver como ator, e quero fazer cada vez mais personagens que me desafiem, que as pessoas falem: ‘Nossa, mas o Rafa vai fazer esse papel?’. Então eu me sinto, sim, um ator mais amadurecido do que era. O processo da pandemia e a paternidade também me amadureceram, trouxeram um outro peso para minha vivência”.

Rafael Vitti conta que sentiu medo de perder seu papel no folhetim (Foto: Maurício Fidalgo/TV Globo)

Com o que Rafa tinha medo em ‘Além da Ilusão’? Porém, no começo das gravações, Rafa admitiu que sentiu aquele medo de não dar conta do recado e teve medo de perder o papel de Davi. “Vou ser sincero: o Luiz Henrique Rios foi meu primeiro diretor — ele que me ensinou a ser profissional, devo muita coisa a ele —, mas eu sempre tive a impressão que ele não gostava muito do meu trabalho”.

O ator ainda completou: “E a novela era do Pedro Vasconcellos, ele tinha me convidado para fazer o personagem, só que por algumas questões ele acabou saindo. E na hora que o Luiz assumiu eu pensei: ‘Ai, meu deus, ele vai me tirar da novela!’ (risos). Mas não”.

“Hoje eu conto isso pra ele e a gente dá risada junto. A gente criou uma mega afinidade. É muito lindo mesmo nosso encontro, no set e fora dele. É um paizão para mim — falou a Viih Tube aqui”, contou o marido de Tatá Werneck.

