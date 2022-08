Rafaela Gravia e Eduardo Lavocat celebram enlace em tarde encantadora

O amor tem os seus caminhos! No dia 12 de junho de 2015, nascia uma linda história de amor entre a arquiteta Rafaela Gravia e Eduardo Lavocat. Na tarde do último sábado (27/8), o casal deu mais um passo importante no relacionamento ao selar a união em uma belíssima cerimônia na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago Sul.

Rodeado de amigos e familiares, o ambiente irradiava leveza e felicidade. Todos os presentes puderam sentir o amor e o desejo dos pombinhos de dividirem a vida juntos e emanaram bênçãos e desejos de prosperidade.

Rafaela Gravia e Eurijan PimentaOs pombinhos eram só sorrisosClarice e Eduardo LavocatTodos abençoam a uniãoPajens e daminha de honraO casal no altarA igreja foi ornamentada com lindas flores brancas, que deram um toque de elegância e sofisticação. A entrada de Rafaela arrancou suspiros, principalmente do noivo, que não conseguia esconder o sorriso ao ver a amada entrar pelas portas da igreja ao som da marcha nupcial. O amor pairava no ar.

A jovem escolheu um belíssimo vestido branco com um laço na frente assinado por Vera Wang. A maquiagem leve realçou os belos traços e exaltou a sua personalidade.

Rafaela recebe o carinho da mãeRafaela Gravia e Eurijan PimentaO casal com a daminha e os pajensDurante os votos matrimoniais, o padre Reinaldo reforçou o poder do amor na formação de uma família, seja nos momentos de alegria, seja nas situações mais difíceis. O momento causou comoção, sobretudo no pai da arquiteta, que não segurou as lágrimas. Após abençoar as alianças, o tão sonhado “sim” foi dito por ambos. Após o religioso proferir o “Enfim, casados”, a igreja foi tomada por aplausos.

Eurijan Pimenta não conteve a emoçãoBeijo apaixonadoCasal entre Geovanna Gravia, Eurijan Pimenta, Rosângela e Vitor GraviaCasal entre Clarissa Lavocat, Cícero de Almeida, Clarice Lavocat, Luiza e Guilherme CoelhoApós o matrimônio, os pombinhos se dirigiram em passeata pelas ruas do Lago Sul até a recepção da festa, na casa da família da noiva. Como a festividade ocorreu no fim de tarde, a decoração, assinada pela Reservé, levou toques sutis e elegantes nas cores amarela, verde e laranja. As mesas foram enfeitadas com lindos arranjos florais.

À Coluna Claudia Meireles, Rafaela Gravia descreveu o enlace como o “dia mais especial da vida”: “Uma energia incrível com pessoas que amamos e queremos sempre por perto. Casei com o amor da minha vida e não poderia estar mais feliz”. O sentimento de amor e gratidão também foi vivenciado por Eduardo Lavocat, conforme enfatiza:

“O nosso casamento foi um pouco do que nós somos e queremos para as nossas vidas, leve, feliz, animado e com muito amor”.

Eduardo Lavocat e Rosângela GraviaOs avós da noiva, Leonor e Carlos GraviaO beijo apaixonadoPura felicidade!O casal saiu em carreata pelas ruas do Lago Sul até o local da recepçãoVeja alguns momentos:

Os pombinhos entre os padrinhosOs noivos entre os padrinhosBuffet Fartura e variedade não faltaram no cardápio oferecido pela Sweet Cake. Filé-mignon ao molho de presunto de parma, camarões flambados, tortelli de burrata ao molho pomodoro e risoto estavam entre as opções do delicioso jantar oferecido.

Na mesa de antepastos, havia camarão empanado ao molho de gergelim, chips de batata com rosbife e dijon, tortinha de brie e queijos variados. O cardápio foi extenso, para os mais exigentes paladares.

Mais de 1.900 doces finos, como camafeu banhado no chocolate, doce de leite com paçoquinha, bombons de morango e cocadinha caramelizada foram servidos pela Cake Forever. Para deixar a comemoração mais animada, a Mix Drinks preparou gin tônica, caipiroska, moscow mulle, whisky, Lillet, negroni, penicillin e vinho.

Atrações Animação, música boa e dança não faltaram. As bandas Mistura 61 e Música Cantinho abrilhantaram o dia especial da vida de Rafaela e Eduardo. Mais tarde, o DJ Blandim assumiu as picapes e colocou todo mundo para dançar. A festa foi madrugada adentro!

Confira os cliques: Carlos Gravia, Rafaela Gravia, Eduardo Lavocat e Leonor GraviaMinistro Ilmar Galvão, Rafaela Gravia, Eduardo Lavocat e Teresinha GalvãoRosângela Gravia e Clarice LavocatClarice e Eduardo Lavocat aguardam a entradaCícero de Almeida e Rosângela GraviaMinistro Ilmar Galvão e Terezinha GalvãoEduardo ao lado da mãeVitor e Geovanna GraviaLuiza e Guilherme Coelho com o filhoClarice e Eduardo LavocatPajem e daminha de honra na entrada da celebraçãoBertha PellegrinoRafaela Gravia e Eurijan PimentaClarice e Eduardo LavocatNoivo e sogra se abraçamOs noivos radiantes no altarOs noivosLeitura da BíbliaAmigos leem a palavra sagradaFamília do noivoOlhar apaixonadoCasal de mãos dadasEurijan Pimenta e Rosângela GraviaPadreMomento dos votosDaminha de honra entra com as aliançasOs convidados lotaram a igreja Benção das aliançasLeonor Gravia e Terezinha GalvãoEduardo recebe a imagem de Nossa SenhoraEduardo segura o terçoOs noivos entre Cícero de Almeida e Clarisse LavocatOs noivos entre Eurijan Pimenta e Rosângela GraviaA história de amor começou em 2015Casal na saída da igrejaGeovanna GraviaBárbara Alvarenga, Sarah Roriz, Lais Manezes e Roberta AunBeijo apaixonadoMarido e mulherFamília da noivaCasal entre os paisLeonor, Rosângela e Carlos GraviaGeovanna Gravia e Rodolffo AraújoRoberto Rosa e Ministro Marco Aurélio de MeloDuda Mury, Ana Teresa Mury, João Gabriel Mury e João PiresCarolina e Mônica AzambujaFátima Costa e Regina MouraAzambuja, Beto Lemos e Alexandre CatsiamakisOs pombinhos tomam champanheTodos celebram a união do casalBrinde aos recém-casadosCarolina Pellegrino, Manuella Bonavides e Amanda PimentaBeto Lemos, Eneida Rocha, Lu Catsiamakis e Alexandre CatsiamakisO casal entre os familiaresJoão Victor Mokdissi e Clarissa LavocatNoivos brindam com a famíliaRosângela Gravia, Clarisse e Luiza CoelhoDavi Sá e Caroline AnjoCamilla Gravia, Eduarda Gravia e Marcella GraviaMaria Paula Leite e Luiz Felipe BaracatPaul Freiman e Camilla Gravia José Henrique Carvalho, Maria Paula Carvalho, Ludmila Galvão e Flávia LavocatOscar Oliveira, Luciana Brasil, Mariana Cascelli e André SimaanMarcelo e Lavinea GalvãoRicardo Machado, Eduardo Modelli e Gabriel BorgesMarcelo e Ludmila GalvãoCandice e Alexandre JobimPedro e Tiago BanhosAngela Vilela, Bertha Pellegrino e Marcelo VilelaLuiza Coelho e Guilherme CoelhoClarice Lavocat, Rosângela Gravia e Sandra de SantisClarice Lavocat, Rosângela Gravia, Sandra de Santis e Teresinha GalvãoCícero de Almeida e Clarisse LavocatClarissa e Clarice Lavocat, Cícero de Almeida, Luiza e Guilherme CoelhoTodos aplaudem a chegada dos noivos a recepçãoCasal com os pais maternosServiço:

Local: Igreja Perpétuo Socorro

Cerimonial: Brisa Rúbio

Vestido: Vera Wang

Decoração: Dercineide Aguiar e Reservé

Buffet: Sweet Cake

Doces: Cake Forever

Bar: Mix Drinks

DJ: Blandim

Banda: Música Cantinho e Mistura 61

