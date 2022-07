Rafinha faz treino à parte e ainda é dúvida para enfrentar o ABC

Rafinha vai enfrentar o ABC ou não? Esta é a dúvida que o Vitória vai carregar até domingo (31), dia do jogo pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no Barradão. O atacante, que machucou a coxa durante o empate de 0x0 com o Ferroviário, no domingo passado, voltou a treinar nesta sexta-feira.

No entanto, foi um treino à parte, ainda com limitações e separado dos demais jogadores, que disputaram um coletivo. O atacante, que é o artilheiro rubro-negro na competição, com seis gols, segue com participação indefinida diante da equipe potiguar.

“Ele está em tratamento. Mas em paralelo a isso estamos testando todas as situações que a gente tem no elenco, analisando o adversário também dentro da nossa estrutura de jogo. […] A importância de ter semana cheia é exatamente por isso. A gente tem condições de testar situações, atletas com características diferentes um do outro. Algum com mais velocidade ou outro com mais flutuação por dentro”, analisou o treinador João Burse, que tem Roberto, Gabriel Santiago e Alisson Santos como principais opções para substituir o camisa 11.

Quem está totalmente à disposição de Burse é o centroavante Rodrigão, recuperado de uma lesão também na coxa. Ele treinou na quinta e nesta sexta-feira e deve começar no banco de reservas, já que Tréllez assumiu a titularidade.