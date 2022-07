Rafinha vibra com apoio da torcida do Vitória: ‘Essa vitória é só deles’

Invicto há quatro rodadas na Série C do Brasileiro, o Vitória anotou o terceiro triunfo consecutivo e consolidou a reabilitação no campeonato. Na tarde deste domingo (17), o rubro-negro venceu o vice-líder Paysandu por 1×0, no Barradão, somou 21 pontos, e entrou de vez na luta pelo G8, grupo de times que avançam à segunda fase do torneio para brigar pelo acesso.

O resultado conquistado na 15ª rodada contou com o apoio da torcida, que encheu a arquibancada e apoiou o time durante os 90 minutos. Mais de 25 mil pagantes foram ao Barradão. Após o apito final, o atacante Rafinha reconheceu a importância dos rubro-negros que viram o jogo de perto.

“Sabíamos que era importante ganhar hoje, ainda mais com nossa torcida que está nos apoiando desde o começo. Hoje fizeram uma festa linda, então essa vitória é só eles. É pensar jogo a jogo, não conquistamos nada. Temos uma final no próximo fim de semana. É descansar, trabalhar bastante, vamos deixar a festa para a torcida. Eles merecem”, afirmou o atacante em entrevista ao site Bahia Notícias.

Artilheiro do Vitória na Série C com seis gols, Rafinha passou em branco contra o Paysandu. O resultado foi conquistado com o chute certeiro de Luidy, que ditou o placar do jogo aos 16 minutos do segundo tempo.

“Feliz pelo resultado. A gente sabia que não seria um jogo fácil, mas graças a Deus a gente ganhou o jogo e agora é seguir em frente, trabalhar para o nosso objetivo”, projetou Luidy, em entrevista à Tv Bahia.

O Vitória volta a entrar em campo no próximo domingo (24), às 17h, quando visita o Ferroviário, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.