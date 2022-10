Raí faz sinal de apoio a Lula em prêmio Bola de Ouro, em Paris

O ex-jogador Raí fez um sinal “L” com a mão, em apoio a Lula (PT), durante a cerimônia do prêmio Bola de Ouro, da Revista France Football, em Paris, nesta segunda-feira (17).

O gesto foi feito assim que Raí foi chamado ao palco do Theatre du Chatelet para apresentar o prêmio Sócrates, dedicado a atletas do futebol comprometidos com projetos sociais e de caridade.