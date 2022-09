Rainha consorte, Camilla Parker Bowles paga R$ 830 por corte de cabelo

A atual rainha consorte da Inglaterra, Camilla Parker Bowles, não é daquelas que gosta muito de mudanças. Há cerca de 30 anos, a esposa de Charles III usa o mesmo corte de cabelo, feito pela mesma cabeleireira há três décadas.

A expert elencada pela membro real para cuidar de suas madeixas, segundo a imprensa internacional, é Jo Hansford, que atende em um salão localizado em Mayfair, bairro central de Londres. A especialista é tida como uma das melhores tinturistas do mundo e já atendou outras celebridades, como Angelina Jolie.

O preço cobrado pela profissional também é a altura da realeza. Por lá, um corte de cabelo não sai por menos de 160 libras esterlinas, cerca de R$ 830. A tintura capilar, por sua vez, custa aproximadamente 155 libras, algo em torno de R$ 802.

Corte famoso em Madonna Apesar de não ser a última moda, a rainha consorte não abre mão do corte, chamado de “pigmalião”, “pantera” ou repicado. Nas últimas três décadas, ela fez poucas mudanças na madeixas, que incluem o uso de mais camadas, o comprimento e, mais recentemente, a sutil transição dos fios loiros para os brancos.

O corte repicado e de aparência alta fez sucesso no Brasil na década de 1970 com a novela Pigmalião 70 (por isso o nome), estrelada por Susana Vieira, que usava um corte parecido com o de Camilla. Na época, a atriz brasileira fazia referência à série estadunidense As Panteras. Mais tarde, em 1980, esse corte se consolidou depois que foi usado por Madonna.

Madona, nos anos de 1980, com corte de cabelo igual ao de Camilla Bowles