Rainha Elizabeth II constrói legado de pioneirismo e estilo na moda

Salve a rainha! Na última quinta-feira (8/9), Elizabeth II morreu, aos 96 anos de idade, no Castelo de Balmoral, localizado na Escócia. Ao longo dos mais de 70 anos que esteve no trono do Reino Unido, Elizabeth Alexandra Mary estabeleceu um legado que ultrapassou fronteiras. A monarca mais longeva da cora inglesa vivenciou guerras, conquistas sociais, avanços científicos e tecnológicos, além do surgimento e declínio de inúmeras tendências da moda.

Pioneira e ao mesmo tempo elegante, a rainha foi a responsável por popularizar estilos e peças que conversavam com cada década. Desde o New Look, defendido por Christian Dior, até as estampas ousadas do anos 1970, ela se aventurou com peças icônicas. No entanto, o que se destacou foi a maneira com qual Elizabeth II construiu uma identidade visual própria e singular, no qual se tornou referência.

Vem celebrar os looks mais marcantes da trajetória da rainha Elizabeth II!

Desde antes de assumir o trono do Reino Unido, em 6 de fevereiro de 1952, aos 25 anos, Elizabeth Alexandra Mary era reconhecida pelo seu estilo. Dos tempos de princesa, com vestidos florais, a sofisticação e deslumbrantes peças como rainha recém-coroada, o guarda-roupa da monarca era repleto de talentos britânicos.

Entre os favoritos da rainha, Norman Hartnell é um destaque. O designer foi responsável por diversos looks icônicos da rainha Elizabeth II, como os vestidos de noiva, em 1947, e o da coroação, em 1953. Verdadeiro fã do maximalismo e elegância, o estilista conviveu e vestiu a monarca até a morte, em 1979, mas a sua trajetória com a família real se perpetou até os dias atuais.

Elizabeth Alexandra Mary foi a monarca mais longeva no trono do Reino Unido

A rainha Elizabeth II é reconhecida também pela sua relação com a moda

Ao longo das décadas, ela vivenciou diversas tendências

Assim como o declínio

Elegância era uma das suas marcas

Outro nome importante quando se trata do lado fashion da rainha é o de Angela Kelly. Ao lado de Elizabeth II, ela foi a confidente, assistente e curadora pessoal — a estilista costumava desenhar as roupas dos eventos da monarca.

Quando se tratava de peças favoritas, os chapéus eram habituais do guarda-roupa da rainha. Na maioria dos eventos públicos, ela sempre estava com o item na cabeça, com os da marca Rachel Trevor-Morgan.

O mood de férias era um dos preferidos da rainha

Ela adorava peças monocromáticas

Pioneira, ela era uma incentivadora do trabalho de designers britânicos

Elizabeth II adorava investir em cores

Os chapéus eram a sua marca

Nos últimos anos, as combinações monocromáticas também definiram o estilo da rainha. Os conjuntos ser tornaram algo característico de Elizabeth II, assim como lenços de seda, pérolas, luvas, broches e as icônicas bolsas quadradas da Launer London.

Em suas últimas aparições, a rainha Elizabeth II se manteve fiel ao estilo com os conjuntos e vestidos estampados entre as opções. As peças se tornaram uma marca registrada da rainha e repercutida em diversos cantos do globo.

Sempre sorridente

Seu estilo foi copiado por milhares de mulheres

“A edição de abril explora a relação única da Vogue com a realeza e apresenta imagens raramente vistas fora do arquivo da revista”, ressaltou a publicação no lançamento da edição

O último grande feito de Elizabeth II foi empossar Liz Truss, a nova primeira-ministra do Reino Unido

Além de ser uma figura feminina histórica, o legado deixado por Elizabeth II perpetuara para sempre na moda. Assim como a princesa Diana, a sua contribuição ficará marcada nas cabeças e corações dos apaixonados pelo universo.

