Rainha Elizabeth II tem piora na saúde e está sob supervisão médica, diz Palácio

A saúde da Rainha Elizabeth II teve uma piora e ela está sob supervisão médica, segundo comunicado do Palácio de Buckingham. Os médicos expressaram preocupação com a situação da monarca, que está com 96 anos.

Elizabeth II está no Castelo de Balmoral, na Escócia. Na quarta, ela cancelou uma reunião virtual após conselho dos médicos para descansar. O cancelamento repentino gerou comentários sobre o estado de saúde da rainha.

“Seguindo mais avaliações essa manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestada e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica”, diz o comunicado.

A rainha se reuniu na terça com a futura nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, e aparentava fragilidade.

Truss usou as redes sociais para desejar melhoras. “Todo país ficará profundamente preocupado com as notícias do Palácio de Buckingham”, escreveu. “Meus pensamentos, e das pessoas por todo Reino Unido, estão com Sua Majestade e família nesse momento”, acrescentou.