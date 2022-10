Rainha ficou magoada com Harry e Meghan após recusa de convites

Harry e Meghan se mudaram para o outro lado do continente europeu e deixaram os cargos na família real em 2020. Apesar disso, a falecida rainha Elizabeth II manteve um relacionamento próximo com o seu neto, revelou o site Express. Mesmo diante de todas as tensões, Katie Nicholl, autora de The New Royals, revelou que a monarca “queria mantê-los conectados à família real”, e afirmou que gostava de videochamadas com o casal e seus dois filhos — Archie, de três anos e Lilibet Diana, de 1 .

No entanto, a autora disse no podcast The To Di For Daily que a rainha foi “magoada” pelos casal em alguns momentos, sobretudo quando eles eram convidados para eventos importantes, mas recusavam os convites.

Elizabeth II faleceu, aos 96 anos, em 8 de setembro de 2022 Meghan não consegue segurar a emoção no culto religioso em homenagem à rainha Elizabeth II “Sua Majestade sempre realizava, no final de agosto, uma grande festa do pijama para seus netos e bisnetos. E ela fazia questão de convidar Harry e Meghan, mas nos últimos dois verões, eles não foram”.

A expert acrescentou: “Coisas assim – não estar juntos no Natal ou em Balmoral, que era quando a rainha realmente queria reunir a família – a machucaram.”

Os duques não passam o Natal com a realeza desde 2019, quando decidiram celebrar a data no Canadá com a mãe da duquesa, Doria Ragland. Desde então, ele optaram por comemorar a temporada festiva nos EUA, revelou o portal.

Príncipe Harry e Meghan Markle Morte da rainha Elizabeth II A rainha Elizabeth II morreu aos 96 anos, após sete décadas de reinado, no dia 8 de setembro. A informação foi confirmada pelas redes sociais do Palácio de Buckingham. “A rainha morreu em paz, nesta tarde (8/9), no Palácio de Balmoral. O rei e a rainha consorte vão permanecer em Balmoral e retornam a Londres amanhã”, diz o comunicado.

A bandeira do Reino Unido, na porta do Palácio de Buckingham, foi hasteada a meio-mastro, às 18h30 (horário local). A nota oficial sobre a morte de Elizabeth também consta nos portões da residência oficial.

O rei Charles III, que assumiu automaticamente o trono do Reino Unido, divulgou comunicado oficial lamentando o falecimento da monarca. “Nós estamos em luto profundo com a passagem na nossa querida soberana e mãe amada. Eu sei que a morte dela será sentida por todo o país”, escreveu.

A primeira-ministra da Inglaterra, Liz Truss, lamentou a morte de Elizabeth em frente à residência oficial. Ela aproveitou para anunciar que o novo monarca escolheu ser chamado de rei Charles III.

Doença Em outubro do ano passado, foi revelado que Elizabeth havia passado mal. Os médicos aconselharam a avó de William e Harry a não beber nem realizar seus compromissos reais. No mesmo mês, em situação atípica, um porta-voz do palácio informou que a rainha não viajaria para a Irlanda do Norte, país que compõe o Reino Unido.

Após isso, a autoridade real precisou de cuidados médicos e foi internada na Inglaterra, onde passou a noite no hospital. A situação deixou os britânicos tensos, já que a monarca não precisava de qualquer tipo de internação havia mais de oito anos.

Elizabeth II, no entanto, não se manteve parada por muito tempo. Poucas semanas depois, voltou à ativa e compareceu a importantes compromissos. Um deles foi a comemoração do seu Jubileu, que celebrou os 70 anos de seu reinado.

