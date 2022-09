Rainha torcia pelo West Ham, abriu Olimpíadas e amava corrida de cavalos

Ao longo dos 96 anos de vida e mais de 70 de reinado, a rainha Elizabeth II, que faleceu na tarde desta quinta-feira (8) , no castelo de Balmoral, na Escócia, nunca deixou de ter o esporte ao seu lado.

Desde aparições em jogos épicos de futebol e aberturas de Olimpíadas até uma paixão de família por corrida de cavalos, evento de enorme prestígio na Inglaterra, ela colecionou uma série de episódios que ficaram registrados em sua biografia.

A reportagem aproveita para recordar algumas histórias de Elizabeth relacionadas ao esporte. Confira:

COPA DO MUNDO E COPA DA INGLATERRA

Enquanto muitos leitores desta matéria nem sequer tinham nascido, em 1953, a rainha Elizabeth, aos 27 anos, fez nesta temporada uma histórica aparição na final da Copa da Inglaterra, considerada até hoje uma das mais épicas da competição, com o Blackpool vencendo o Bolton de virada por 4 a 3.

Segundo informações do site oficial da Premier League, essa decisão é considerada por muitos como a primeira grande transmissão esportiva da TV mundial, com mais de 10 milhões de espectadores assistindo ao jogo ao vivo pela BBC.

Outra aparição história da monarca foi em 1966, na Copa do Mundo da Inglaterra. Ela esteve em Wembley na vitória por 4 a 2 sobre a Alemanha na decisão e entregou a Taça Jules Rimet ao capitão da seleção inglesa Bobby Moore.

OLIMPÍADAS COM JAMES BOND

A Rainha Elizabeth ainda é, até hoje, a única pessoa a declarar abertas duas edições das Olimpíadas de verão: 1976, em Montreal, pelo fato de o Canadá estar dentro da Comunidade Britânica, e 2012, em Londres. Mas a segunda aparição se tornou especial.

Já imaginou a Rainha Elizabeth 2ª contracenando com James Bond? Difícil visualizar a cena, mas ela aconteceu. Com o objetivo de promover os Jogos de Londres, ela aceitou participar de uma esquete ao lado do famoso ator Daniel Craig, que interpreta o protagonista da franquia 007, o agente secreto mais famoso do mundo.

A cena tem início com James Bond entrando em um dos cômodos do Palácio de Buckingham e encontrando a rainha, que aparece ocupada com alguns documentos. Assim que ela percebe a presença do 007, ela solta a clássica frase: ‘Boa noite, Sr. Bond’.

Em seguida, os dois deixam o Palácio de helicóptero com destino ao estádio Olímpico de Londres, que recebe a abertura dos Jogos. E sabe como ela chega ao local? Saltando de paraquedas. Mas calma, o salto foi realizado por uma dublê.

WEST HAM OU ARSENAL?

Elizabeth sempre tentou adotar uma postura neutra e nunca revelou publicamente o time pelo qual torcia na Inglaterra. Mas, de acordo com informações do jornal The Daily Mirror, a rainha deixou escapar recentemente que virou torcedora do West Ham ainda na década de 60.

O mistério ganhou novos ares depois que a rainha conheceu o técnico Arsène Wenger, então técnico do Arsenal, em 2007, além de Cesc Fábregas, ex-jogador dos Gunners. Acredita-se que ela passou a ter uma queda pelo time de Londres depois de falar com ambos.

“Eles ficaram bastante chocados, afinal, ela não é exatamente uma típica fã do West Ham”, disse uma fonte do Castelo de Windsor ao The Daily Mirror.

Fábregas, porém, chegou a desmentir a informação em 2007, após o encontro com a rainha. “Parece que a rainha acompanha futebol e nos disse que era fã do Arsenal”, afirmou o meio-campista.

FAMÍLIA APAIXONADO POR EQUITAÇÃO

Elizabeth e toda família real carregam consigo uma paixão por equitação. Enquanto a filha, a Princesa Anne, foi atleta de alto nível de hipismo e participou até das Olimpíadas de 1976, o Príncipe Philip, com quem foi casada por 74 anos, foi presidente da Federação Internacional Equestre (FEI) por 22 anos e atleta de um esporte semelhante a uma corrida de carruagem.

Matthew Dennison, biógrafo e historiador, descreveu assim a paixão de Elizabeth por equitação: “Eu acho que quase todo mundo sabe que a rainha gosta muito das corridas de cavalos, mas o que possivelmente as pessoas não saibam é que ela própria já correu. Era uma tradição da família real nos primeiros anos de reinado da rainha que, durante a semana de Ascot [famosa corrida de cavalos frequentada pela rainha], a própria família real corresse antes da competição começar oficialmente”.

“A rainha e integrantes de sua família corriam extremamente rápido pela pista. Isso resume seu amor por cavalos, mas também sua bravura física”, complementa.

CORRIDA DE POMBAS

Rainha Elizabeth ama animais, e uma de suas paixões são as pombas. Segundo informações da imprensa britânica, ela era proprietária de 200 pássaros e embaixadora da Associação Real de Corrida de Pombas, tendo inclusive vencido várias competições nacionais e regionais.