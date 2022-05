Ralf Rangnick anuncia que não ficará no Manchester United como consultor

O treinador Ralf Rangnick anunciou neste domingo que não permanecerá no Manchester United como consultor técnico. Após assumir o comando da seleção austríaca, o alemão havia afirmado que exerceria as duas funções ao mesmo tempo.

No entanto, em entrevista coletiva, o comandante confirmou que não ficará no clube inglês em razão das “exigências de seu cargo na seleção da Áustria”.

“Gostaríamos de agradecer Ralf Rangnick por seus esforços como técnico interino nos últimos seis meses. Por acordo mútuo, Ralf agora se concentrará apenas em seu novo papel como técnico da seleção austríaca e, portanto, não assumirá um cargo de consultoria em Old Trafford. Gostaríamos de desejar a Ralf boa sorte neste próximo capítulo de sua carreira”, disse o time em nota divulgada neste domingo.

Ralf Rangnick chegou ao United como gestor, mas acabou indo à beira dos gramados após a demissão de Solskjaer, como técnico interino. Ele, inclusive, chegou a participar da contratação do holandês Erik ten Hag como treinador do Manchester United para a próxima temporada.

No Campeonato Inglês, o alemão levou o time à classificação para a Liga Europa, encerrando a competição em sexto lugar, com 58 pontos conquistados. No total foram 29 jogos sob o comando da equipe, sendo 11 vitórias, nove empates e nove derrotas.

Rangnick agora comanda a Áustria nos próximos jogos da Liga das Nações, ao enfrentar Croácia, Dinamarca e França no grupo 1 do torneio.