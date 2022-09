Ramires, ex-Cruzeiro e Seleção Brasileira, anuncia aposentadoria do futebol

Chegou ao fim a carreira profissional do volante Ramires, ex-Cruzeiro, Chelsea e Seleção Brasileira. Sem atuar desde 2020, quando deixou o Palmeiras, o jogador anunciou sua aposentadoria nesta quarta-feira (28/9), aos 35 anos.

Natural de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, Ramires foi revelado pelo Joinville em 2005. As boas atuações do meio-campista pela equipe catarinense chamaram a atenção do Cruzeiro, que o contratou em abril de 2007.

Na Toca da Raposa, o ex-camisa 8 disputou 111 jogos, marcou 27 gols e conquistou duas edições do Campeonato Mineiro. Durante esse período, ele também foi eleito o melhor volante do Campeonato Brasileiro de 2008 e vice-campeão da Copa Libertadores de 2009.

Ramires deixou o Cruzeiro no meio de 2009, vendido ao Benfica por 19 milhões de euros (R$ 40 milhões na época). Em Portugal, o meia permaneceu apenas uma temporada, pois no ano seguinte foi vendido ao Chelsea.

No clube inglês, Ramires viveu o auge de sua carreira. Seu momento de maior destaque foi durante a temporada 2011-12, em que conquistou a Liga dos Campeões sobre o Bayern de Munique. Lá ele também conquistou uma Liga Europa, uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga Inglesa e uma Premier League.

Pela Seleção Brasileira, Ramires disputou as Copas do Mundo de 2010 e 2014, as Olimpíadas de 2008, a Copa América de 2011 e foi campeão da Copa das Confederações de 2009. Ao todo, disputou 52 jogos e marcou quatro gols com a camisa canarinho.