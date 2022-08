Rangers vence PSV e vai à fase de grupos da Liga dos Campeões após 11 anos

O Rangers venceu o PSV por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Estádio Philips, e avançou na Liga dos Campeões. No placar agregado, a equipe escocesa fez 3 a 2 e se classificou para a fase de grupos da competição.

Após um primeiro tempo sem gols e com chances desperdiçadas, o Rangers abriu o placar com Antonio Colak aos 15 minutos da segunda etapa. O gol da classificação surgiu em um erro na saída de bola do PSV e o centroavante alemão não perdoou.

O PSV ainda pressionou no final da partida, mas não foi o suficiente para evitar a desclassificação em casa. O clube holandês não conseguiu superar o trauma da temporada passada, quando também foi eliminado na fase preliminar da Liga dos Campeões.

O Rangers faz história e volta à fase de grupos da Liga dos Campeões depois de 11 anos. A última participação foi na temporada 2010/11, quando os escoceses fizeram apenas seis pontos em seis jogos e não avançaram na competição. O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões será nesta quinta-feira, às 12h45 (de Brasília).

Confira mais resultados dos playoffs da Liga dos Campeões

Trabzonspor 0 x 0 Copenhagen (1 x 2 no agregado)

Dínamo Zagreb 4 x 1 Bodø/Glimt (4 x 2 no agregado)