Ranking: Atlético tem 4ª maior série invicta da história da Libertadores

Candidato ao título da Copa Libertadores, o Atlético está perto de fazer história. O time alvinegro não perde na competição há 15 partidas. É a quarta maior série invicta do torneio continental (veja o ranking na galeria abaixo).

O recorde é dividido entre dois clubes: Flamengo e Sporting Cristal. As equipes totalizaram 17 jogos sem derrota na Libertadores. Os peruanos conseguiram a marca antes, quando acumularam oito vitórias e nove empates nas edições 1962, 1968 e 1969.

Já o Flamengo chegou ao número com partidas em 2020 e 2021. O aproveitamento é melhor, já que foram 12 vitórias e cinco empates na sequência. A invencibilidade caiu justamente na final da última edição, quando o time rubro-negro foi derrotado por 2 a 1 pelo Palmeiras na prorrogação.

O Corinthians também está à frente do Atlético na lista. Entre 2012 e 2013, a equipe paulista ficou 16 jogos sem perder (nove vitórias e sete empates). Nesse período, conquistou o título da competição pela primeira vez ao derrotar o Boca Juniors na final.

A lista das maiores invencibilidades da história da Libertadores ainda tem América de Cali (15 jogos), Cruzeiro, Newell’s Old Boys e River Plate (todos com 14).

Recorde à vista?

Em 2019, o Atlético já estava eliminado na fase de grupos da Libertadores quando visitou o Zamora na Venezuela. A vitória de virada por 2 a 1 classificou o time alvinegro à Copa Sul-Americana e deu início à série invicta.

Fora do torneio em 2020, o Galo voltou a disputar a competição em 2021. E teve uma campanha quase irretocável. Dono do melhor aproveitamento na fase de grupos, eliminou os tradicionais Boca Juniors e River Plate nas oitavas e nas quartas de final, respectivamente.

Depois, enfrentou o Palmeiras. No jogo de ida, empatou por 0 a 0 no Allianz Parque. Na volta, ficou no 1 a 1 no Mineirão e foi eliminado por ter levado gol como mandante.

Neste ano, iniciou o Grupo D com uma vitória (2 a 0 sobre o Deportes Tolima-COL) e um empate (1 a 1 com o América). São, portanto, nove vitórias e seis empates em sequência.

A chance de aumentar a série será nesta terça-feira, contra o Independiente Del Valle-EQU, pela terceira rodada. As equipes se enfrentam a partir das 21h30, no Estádio Banco de Guayaquil, em Quito.