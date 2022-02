Raphael Bruno participa do Programa Bola Musical

Celebridade



Publicado em 12 de fev de 2022 e atualizado às 10:56

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

O artista Raphael Bruno participa semanalmente do programa Bola Musical, onde exibe seu vídeo cômico. O comediante fará parte da grade.

Todos os dias, Raphael participa do programa “O Show é Seu” com seu quadro ‘A Hora do Riso’.

A apresentação do programa Bola Musical está a cargo de Francisco Carlos.

Suas produções são simplesmente improvisadas pelo artista, que tem um canal no YouTube que leva seu nome.

O multifacetado escreveu 111 livros publicados, sendo que o primeiro de 2022 é entitulado Vamos Rir????

Raphael Bruno nasceu em Resende-RJ em 30 de junho de 1983