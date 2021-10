Rápida ação da PM, consegue inteceptar acusados por prática de assalto a padaria

Destaque



Publicado em 6 de out de 2021 e atualizado às 21:14

Militares da 43ª CIPM conseguiram tirar de circulação três acusados por prática de assalto, contra uma padaria localizada nas proximidades do BNH, durante a tarde desta quarta-feira (06) de outubro, em Itamaraju.

A rápida ação foi iniciada, após o estabelecimento localizado na rua Campo Alegre ser alvo de indivíduos armados. Os funcionários foram obrigados a entregarem os valores presentes no local.

A central foi informada com detalhes e características dos suspeitos, sendo iniciadas as rondas nas imediações, dois adolescentes e um maior foram abordados. Com eles a PM encontrou parte dos valores e objetos envolvidos no assalto.

Os acusados foram encaminhados para a delegacia, sendo identificado Elenilson dos Santos, além dos menores.

Durante a ação os acusados utilizaram duas facas para renderem a vítima, levando valores e objetos pessoais.

Os acusados prestaram depoimento aos investigadores e delegado da polícia civil. Um procedimento com ato infracional foi realizado atendendo o ECA, refrente aos adolescentes. No entanto, Elenilson dos Santos poderá responder por crime de assalto, previsto em lei. E ficará à disposição da justiça.