Rapper Drake perde R$ 4,4 milhões em aposta após derrota do Barcelona

O rapper canadense Drake teve um pequeno rombo em sua milionária conta bancária. Neste domingo, o cantor fez uma aposta de mais de 833 mil dólares (cerca de R$ 4,4 milhões na cotação atual) combinando vitórias de Arsenal, contra o Leeds, e Barcelona, diante do Real Madrid. O Barça acabou derrotado por 3 a 1, e o astro acabou levando um belo ‘red’.

O Arsenal até fez sua parte e venceu o Leeds, fora de casa, por 1 a 0, com gol de Saka. Já o Barcelona não teve chances diante do Real Madrid e foi derrotado por 3 a 1. Benzema e Valverde marcaram para os merengues no primeiro tempo. Na etapa final, Ferrán Torres diminuiu, mas o brasileiro Rodrygo deu números finais ao confronto.

Curiosamente, Drake foi homenageado pelo Barcelona no ‘El Clásico’. Recentemente, o Barça fechou uma parceria com o Spotify, serviço de streaming de música, que inclusive comprou os naming rights do Camp Nou. O clube catalão estampou a coruja símbolo da gravadora OVO Records, do rapper canadense.

Recentemente, Drake atingiu a marca recorde de 50 bilhões de streams na plataforma. O clube catalão celebrou a meta atingida.

Outro red de Drake

Há algumas semanas, Drake apostou US$ 238.933,83 (cerca de R$ 1,2 milhão) na vitória do brasileiro José Aldo contra Merab Dvalishvili no UFC. O manauara foi derrotado e fez o cantor perder uma boa grana.