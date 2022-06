Rapper é esfaqueado até a morte durante festa em Londres

A Polícia Metropolitana de Londres, na Inglaterra, confirmou neste sábado, 04, que o rapper Hypo, de 39 anos, foi esfaqueado até a morte em uma festa do Jubileu da Rainha em Woodford Green. Os paramédicos foram acionados logo após a meia-noite depois de uma briga. Lamar Jackson, o nome de batismo do músico, morreu no local. A polícia abriu um inquérito sobre o assassinato e está pedindo aos presentes no local que se apresentem como testemunhas e entreguem possíveis vídeos. “Este homem foi atacado em uma festa e sabemos que um grande número de pessoas estaria presente. Eu pediria a qualquer um que ainda não tenha falado conosco para se apresentar e nos contar o que você viu. É possível que os eventos que levaram ao esfaqueamento, e talvez o próprio assassinato, tenham sido capturados nos telefones das pessoas”, disse o detetive chefe, Laurence Smith. Relatórios informam que as imagens estão circulando nas redes sociais.