“Rare Beauty”: nova linha de maquiagem da Selena Gomez chega ao Brasil

Com foco em peles super naturais, a atriz e cantora, Selena Gomez, lança sua linha de maquiagens, Rare Baeuty, os produtos acabam de chegar no Brasil.

Selena Gomez, é apaixonada pelo universo da beleza, além de cantar e atuar, ela é empresária na área de produtos estéticos, a jovem acabou de lançar uma linha de makes, que desafia os padrões de perfeição estética. A maquiagens da linha Rare Baeuty, chegam ao mercado com o objetivo de realçar a beleza natural de cada pessoa, possuem fórmulas únicas que trazem leveza ao resultado e facilidade na aplicação.

Para os dias em que você desejar uma cobertura mais marcante, é só aplicar maior número de camadas, que o resultado será alcançado e satisfatório. Os produtos já estão sendo vendidos no Brasil, em lojas físicas e sites.

BASE LÍQUIDA WEIGHTLESS FOUNDATION, RARE BEAUTY A base está disponível em 32 tonalidades, pelo valor de R$ 219,00. O produto tem cobertura média, textura super fluida, traz uma sensação leve de sérum e é de fácil aplicação, te possibilita usar apenas uma camada para uniformizar o tom da pele ou construir camadas até chegar à uma cobertura maior, suavizando os poros, deixando a pele lisa e sem craquelar.

Blush Cremoso Stay Vulnerable, é um dos sucessos de venda da Rare Beauty O blush da nova linha da Selena Gomes, é um sucesso de vendas, com textura cremosa sua fórmula é composta por pigmentos, óleos leves e pós esféricos, que trazem coloração suave e dão um acabamento com efeito acetinado na make. O Blush Cremoso Stay Vulnerable, é resistente à água e deixa a cor do rosto com um toque natural, o queridinho está sendo vendido por R$149,oo, no Brasil.

A linha é bem completa, além da base e do blush cremosos, tem também a paleta de sombra, lápis labial , blush líquido, batons, delineador líquido, pó, máscara de cílios, pó para sobrancelha, entre vários outros produtos. A espera acabou meninas, agora temos mais esta opção de make no mercado, que chegou para valorizar nossa beleza natural.

