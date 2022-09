Ratinho critica Anitta e diz que não quer ver netas seguindo a artista: ‘Não é exemplo’

O apresentador Ratinho criticou a cantora Anitta durante o programa que comanda no SBT. Na última segunda-feira, 5, o artista recebeu a cantora Mara Maravilha que, durante a atração, foi questionada sobre o “ranço” que possui da cantora Ludmilla. “Não curto esse lance de apologia à droga, a violência. Eu respeito, ela é uma artista talentosa, ela tem um público grande, o meu ranço não é pessoal, imagina, eu nem a conheço. Como eu não consumo a Ludmilla, eu particularmente prefiro a Iza”, declarou Mara sobre a cantora de Verdinha. Ratinho aproveitou o momento e falou o que pensa da dona do hit Envolver. “Eu, por exemplo, não concordo com algumas coisas que a Anitta faz, acho exagerado, acho que não tem necessidade, só isso. Ela tem talento, não precisa de certas coisas. Acho que a Anitta não é exemplo, eu não gostaria que uma neta minha seguisse o exemplo da Anitta, tenho seis netas e não gostaria”, afirmou o apresentador.

Na sequência, Ratinho disse que nunca tinha conversado sobre isso com as netas e que não sabe se elas são fãs da poderosa. Essa não é a primeira vez que o apresentador do SBT fala mal de Anitta em seu programa. No ano passado, ele comentou sobre a polêmica tatuagem no ânus feita pela artista. “Está achando que pode tudo. Anitta, você pode quase tudo, mas você tem que ser um pouquinho de exemplo também. Eu me lembro muito bem, dona Anitta, mas a Gretchen na época dela era muito mais famosa que a senhora, viu?”, comentou. “Foi lá fazer uma tatuagem no ‘furico’. Achar que aquilo é bonito? Eu não estou sendo careta não, estou deixando de ser nojento. É outra coisa. Eu acho uma nojeira a pessoa falar isso.” Na época, Anitta rebateu o apresentador nos comentários de um post no Instagram: “Falou o cara que ganha dinheiro fazendo teste de DNA na TV”.