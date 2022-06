Ray Tracing do Forza Motorsport estará ativado durante o jogo

Na última entrevista que foi realizada ontem no Forza Monthly, o diretor criativo do novo Forza Motorsport comentou fortemente sobre o uso do ray tracing dentro do jogo. Em alguns momentos chegou até a parecer que estava realmente “cutucando” o jogo da concorrente (Gran Turismo 7) ao mencionar que o recurso não estaria apenas no modo foto, garagem ou nos replays, mas durante todo o jogo.

“Eu realmente quero deixar isso claro: quando dizemos ‘na pista’, não significa que está apenas em replays ou está apenas no Modo Foto na pista e estamos apenas sendo engraçados com as palavras. Não estamos tentando enganá-lo aqui. Quando você está correndo e quando está jogando, o ray tracing está ativado. Queremos ser muito claros sobre isso.

Quando você está jogando, há um nível de imersão que pode ser sutil as vezes, mas é algo que realmente o puxa para o visual e a experiência diferente da que tivemos antes. Quando falamos sobre ray tracing, sim, parece incrível: parece fotorealista, parece imersivo, e você consegue isso na jogabilidade – quero ser muito claro sobre isso.”

O ray tracing nesse novo jogo parece abranger tanto os reflexos quanto a oclusão de ambiente para gerar um aspecto mais realista. No entanto, o diretor criativo esclareceu que a filmagem mostrada no recente trailer do Xbox Showcase apresenta iluminação global completa, ou seja, que calcula a iluminação refletida de superfícies em outras superfícies.

“Eu acho isso incrível. Isso apenas mostra o quão longe chegamos, desde o início, com nossa iluminação e com esse ray tracing, e quão imersivo e quanto salto visual demos por causa desses novos consoles e esse poder que temos em nossas mãos.”

No entanto ele não ofereceu detalhes sobre o desempenho e modos gráficos que o jogo oferecerá, pois como muitos sabem o recurso compromete grande parte dos recursos de hardware disponíveis.

Forza Motosport também não recebeu uma data específica para seu lançamento, mas tem a previsão de sair durante a primavera da América do Norte em 2023.