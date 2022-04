Rayo Vallecano bate o Barcelona, e Real pode ser campeão na próxima rodada

A boa fase do Barcelona, que chegou a golear o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu, realmente acabou. Neste domingo, mesmo jogando em sua casa, o estádio Camp Nou, em Barcelona, foi derrotado pelo Rayo Vallecano por 1 a 0, em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado negativo, deu a chance do grande rival ser campeão nacional na próxima rodada.

Com 63 pontos, o Barcelona está empatado na segunda colocação com o Sevilla. Ambos têm 15 a menos que o Real Madrid, com apenas mais cinco rodadas a serem disputadas. Assim, basta apenas um empate contra o Espanyol, em Madri, no próximo sábado, para o clube da capital espanhola comemorar matematicamente mais uma conquista.

Já o Rayo Vallecano, que faz uma boa campanha para suas pretensões na temporada – chegou às semifinais da Copa do Rei -, subiu para 40 pontos, na 11ª posição, e só cumpre tabela nas rodadas finais. Não corre mais risco de rebaixamento e não tem mais chance de classificação para alguma competição europeia.

O gol da vitória da equipe de Madri foi marcado no primeiro tempo. Logo aos seis minutos, Álvaro García recebeu grande lançamento de Palazón, dominou na grande área e bateu rasteiro no canto esquerdo do goleiro alemão Ter Stegen.

Pela 34.ª rodada, além de secar o Real Madrid contra o Espanyol, o Barcelona precisará derrotar o Mallorca, no próximo domingo, novamente no Camp Nou, para evitar o título do rival. Já o Rayo Vallecano terá pela frente a Real Sociedad, no mesmo dia, em Madri.