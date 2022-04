Razer está vendendo controle de Xbox edicão limitada de Sonic

A Razer fez uma parceria com o Xbox para lançar um controle Sonic The Hedgehog de edição limitada oficialmente licenciado, com vendas começando em breve. É vendido pelo preço de US$ 199,99.

Isso segue outros designs impressionantes da Razer no passado, como o controlador Mandalorian , e inclui todos os recursos oficiais que você esperaria de um controle sem fio padrão do Xbox Series X e Series S. Você também recebe um suporte de carregamento rápido com ele, com a capacidade de “carregar totalmente seu controle em menos de 3 horas”.

As vendas ainda não começaram, mas você pode ficar avisado se inscrevendo no site da Razer (o link).