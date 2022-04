RB Leipzig vira sobre o Union Berlin e avança à final da Copa da Alemanha

Pela segunda semifinal da Copa da Alemanha, disputada nesta quarta-feira, o RB Leipzig recebeu o Union Berlin e se classificou para a final ao ganhar por 2 a 1, de virada. Os gols do time vencedor foram marcados por André Silva e Emil Frosberg, enquanto Sheraldo Becker anotou para os visitantes.

O RB Leipzig jogará a sua terceira final do torneio na história – as outras foram disputadas em 2018 e 2019 – e busca o seu primeiro título. O adversário será o Freiburg, que venceu o Hamburgo nesta terça-feira e se classificou pela primeira vez para a decisão da competição. O jogo ocorrerá no dia 21 de maio, às 15h (de Brasília).

No próximo sábado, às 10h30, as equipes voltam a se enfrentar, dessa vez pela 31ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá novamente mando do RB Leipzig, que tem 54 pontos e busca se manter na terceira posição da tabela. Já o Union Berlin, na sexta colocação com 47 pontos, quer a vitória para se aproximar da zona de classificação para a Liga Europa.

O primeiro gol do jogo saiu logo aos 25 minutos. Em jogada rápida, o Union Berlin abriu o placar após belo lançamento do lateral e capitão do time, Christopher Trimmel, que cruzou toda a área e chegou para Sheraldo Becker empurrar para dentro da meta adversária.

Com placar desfavorável, o RB Leipzig partiu para cima e quase empatou com André Silva, aos 37 do primeiro tempo. Entretanto, a pressão só foi surtir efeito aos 16 minutos da segunda etapa, após pênalti sofrido por Christopher Nkunku. O atacante português foi para a cobrança e igualou o confronto.

Após o empate, os donos da casa se mantiveram no ataque, abrindo espaço para o Union Berlin, que chegou em duas boas oportunidades. Porém, aos 48 minutos da etapa complementar, o meia sueco Emil Frosberg recebeu cruzamento de Benjamin Henrichs e subiu de cabeça para virar o placar para os mandantes.