RB Leipzig volta a vencer, e Frankfurt goleia Bayer Leverkusen no Alemão

A disputa da 10ª rodada do Campeonato Alemão começou na última sexta-feira e seguiu neste sábado, com jogos de Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, entre outros. A disputa pela liderança, porém, só acontece neste domingo, quando líder e vice-líder entram em campo.

O RB Leipzig vinha de um empate com o Mainz na última rodada e voltou a vencer neste sábado. A equipe enfrentou o Hertha Berlim e garantiu os três pontos com um placar de 3 a 2. Assim, assume a nona colocação, com 15 pontos, mas pode terminar a rodada com o décimo lugar. Os visitantes ficam no 15º lugar, com oito.

O Eintracht Frankfurt recebeu o Bayer Leverkusen no Deutsche Bank Park e venceu com uma goleada, por 5 a 1. Os visitantes, comandados pelo ex-jogador espanhol Xabi Alonso, vinham de uma derrota por 3 a 0 contra o Porto pela Liga dos Campeões e de uma vitória por 4 a 0 na Bundesliga, contra o Schalke 04.

Com o resultado deste final de semana, o Bayer Leverkusen entra na zona de rebaixamento, na 16ª colocação, e segue com oito pontos. Os donos da casa assumiram a quarta posição, com 17 pontos, mas podem ser ultrapassados até o final da rodada.

O Wolfsburg empatou com o Borussia Monchengladbach por 2 a 2, em casa. Com isso, os donos da casa mantêm a 13ª posição, com dez pontos. O Monchengladbach fica na sexta colocação, com 16, podendo perder até duas posições ainda neste final de semana.

Em um confronto na parte de baixo da tabela, o Stuttgart venceu pela primeira vez nesta temporada ao derrotar o Bochum por 4 a 1 e subiu para o 14º lugar, chegando aos oito pontos. Seu adversário segue na lanterna da competição, com quatro pontos até o momento.

O Werder Bremen teve sua sequência de três jogos sem perder interrompida pelo Mainz, que venceu por 2 a 0, fora de casa. Os visitantes ficam em décimo lugar, mas podem voltar para a metade inferior da tabela após o jogo entre Koln e Augsburg. Os derrotados assumem a oitava posição e também podem perder posições.