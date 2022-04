RB Salzburg conquista o nono título consecutivo do Campeonato Austríaco

O Red Bull Salzburg se sagrou neste domingo campeão austríaco pela nona vez consecutiva, depois de golear por 5 a 0 o Austria Wien.

Os gols do jogo foram marcados por Noah Okafor, Karim Adeyemi e Luka Sucic no primeiro tempo, enquanto Brenden Aaronson e Mohamed Camara (de pênalti) balançaram as redes na segunda etapa.

“Desde 2014 a cidade de Mozart recebe o título de campeão da Áustria todos os anos”, comemorou o clube em seu site. “É emoção em estado puro, um sentimento verdadeiramente genial”, comentou o treinador Matthias Jaissle.

Depois de chegar ao clube antes do início da temporada, Jaissle conseguiu em dezembro classificar a equipe para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez na história.

Autor de um dos gols no jogo do título, o atacante Adeymi vem sendo especulado no Borussia Dortmund da Alemanha. Ao ser perguntado sobre o assunto, respondeu de forma evasiva.

“Acho que a imprensa sabe mais do que eu. Não sei quanto tempo as negociações vão durar”, disse o jovem jogador de 20 anos.