Reajuste do valor do aluguel é o maior desde 2019

O IVAR, Índice de Variação de Aluguéis Residenciais subiu 0,82% em abril deste ano, ficando praticamente estável em relação a taxa de março, de 0,81%.

Com o resultado, divulgado nesta sexta-feira (06) pela Fundação Getulio Vargas, o indicador acumula variação de 8,24% em 12 meses, a maior nesta base de comparação desde o início da série histórica da pesquisa, em janeiro de 2019.

O economista e coordenador de Índices de Preços, da FGV, Paulo Pichetti, disse que esta taxa acumulada é a mais relevante para determinar o reajuste dos aluguéis. Ele chama atenção para a proximidade com a taxa do IPCA, indicador do IBGE que mede a inflação oficial do país.

O IVAR mede a variação de preço dos aluguéis residenciais em quatro capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Em abril, a maior variação, de 1,27%, foi registrada em São Paulo. Porém, em março, a taxa na capital paulista foi de 1,30%. Já, Porto Alegre foi a única com alta da taxa de março para abril, ao passar de uma deflação de 1,25% para inflação de 0,82%.

No Rio de Janeiro, a inflação dos aluguéis recuou para 0,31% em abril, ante a alta de 1,44% em março. O mesmo aconteceu em Belo Horizonte, cuja taxa passou de 2,32% em março, para -0,07% em abril.

