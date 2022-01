Real Calçados de Itamaraju realiza show de prêmios e sorteio de 02 motos 0km

Sociedade



Publicado em 14 de jan de 2022 e atualizado às 09:29

Inaugurada há 02 meses no município de Itamaraju, a loja Real Calçados, é sinônimo de inovação, preços baixos e facilidade.

Sempre ofertando qualidade no atendimento e opções a sociedade itamarajuense a loja Real Calçados, realizou um show de prêmios comemorando a sua chegada ao município.

No último sábado 08 de janeiro de 2021, aconteceu o sorteio de duas motos 0 km, realizado pela empresa premiando seus clientes.

Com mais de 100 lojas espalhadas pelo Nordeste, a Real Calçados é referência no seguimento conquistando a satisfação da população, apresentando opções, facilidades, crediário próprio, bom atendimento, modernidade seguindo as tendências do momento.

A primeira moto foi contemplada a cliente Selma Souza Elisangela, residente na Buerarema Nº 114 bairro Cristo Redentor.

O segundo contemplado foi o cliente Fernando Mauro Gomes, residente no Caminho 20, Nº 08 bairro Urbis III.

Após o sorteio, os prêmios foram retirados pelos clientes na loja Real Calçados Itamaraju, sendo recepcionados pela equipe da emprese e respectivos gerentes, que parabenizaram os ganhadores e agradeceram por acreditarem na empresa, contribuindo para o sucesso do empreendimento.

Vale ressaltar que desde a sua inauguração no dia 11 de novembro de 2021, a loja vem promovendo um show de prêmios a população itamarajuense, foram realizados sorteio de 10 vales compras no valor de R$ 300,00, uma TV e um iPhone.

Realizar a suas compras na Real Calçados, é um sucesso e o cliente encontra um misto de produtos, preço, qualidade e atendimento mais que especial. Ainda não foi a Real Calçados? Não perca tempo.

Avenida Antônio Carlos Magalhães Nº 93, Centro.