Real Madrid apresenta zagueiro Antonio Rudiger, ex-Chelsea

O Real Madrid apresentou, na manhã desta segunda-feira (20), o zagueiro Antonio Rudiger, que não renovou com o Chelsea e chegou sem custos ao clube espanhol. Com 29 anos, o alemão assinou por quatro temporadas e revelou que deseja conquistar todos os títulos possíveis.

“É um dia muito especial para todos nós. Gostaria de agradecer aos meus pais, pois sem eles eu não estaria aqui. Eles sempre me apoiaram em minha vida. Também quero agradecer ao presidente, por me dar a oportunidade de jogar neste clube. Posso prometer que vou dar tudo de mim. Quero ganhar todos os títulos que pudermos. Hala Madrid e nada mais”, afirmou o defensor que vestirá a camisa de número 22.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, rasgou elogios ao novo zagueiro do clube. Rudiger foi titular absoluto no Chelsea, atuando em 53 partidas na última temporada com cinco gols marcados.

“Hoje é mais uma vez um daqueles dias especiais. Vem ao Real Madrid um desses jogadores que nos tornará mais fortes, um homem que deixará a alma em cada jogo. Mais um ano vamos lutar por todos os títulos. Reforçar e melhorar o nosso plantel é um grande desafio e hoje contratamos um dos melhores zagueiros do mundo”, disse.