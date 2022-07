Real Madrid cogita contratação de Iker Bravo, joia do Leverkusen

O Real Madrid está de olho em Iker Bravo, jovem atacante ex-Barcelona. Segundo o jornal AS, os espanhóis estão interessados em uma possível contratação do prodígio do Bayer Leverkusen.

Iker, de 16 anos, é considerado como uma das mais brilhantes promessas no futebol. Em novembro do ano passado, em uma partida contra o Hertha Berlin, ele se tornou o terceiro atleta mais jovem a estrear na Bundesliga.

Geonardo Seonane, treinador do Leverkusen, reconheceu o interesse, mas ainda sonha na permanência de Bravo no elenco.

“Já conversamos com ele. Eu adoraria que ele ficasse. Um jogador de futebol só consegue se destacar quando se sente em casa, feliz. Temos fé no jogador e confiamos nas suas qualidades”, disse.

Iker Bravo passou um tempo nas categorias de base do Barcelona antes de se transferir ao Bayer Leverkusen. No início de julho, o atleta marcou um hat-trick contra o Duisburg.