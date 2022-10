Real Madrid é favorito contra o Barcelona para as casas de apostas

O domingo é de grande jogo no Campeonato Espanhol. Real Madrid e Barcelona se enfrentam a partir das 11h15 (horário de Brasília). Quem vencer, terminará a rodada na liderança da competição.

Para as casas de apostas, o Real Madrid, que jogará em casa, é o favorito no duelo. O Superesportes lista abaixo as cotações dos dois times.

Bet365

Vitória do Real Madrid: odd 2.25

Empate: odd 3.60

Vitória do Barcelona: odd 2.90

Betano

Vitória do Real Madrid: odd 2.32

Empate: odd 3.75

Vitória do Barcelona: odd 3.05

Sportsbet.io

Vitória do Real Madrid: odd 2.28

Empate: odd 3.66

Vitória do Barcelona: odd 2.95

Pinnacle

Vitória do Real Madrid: odd 2.32

Empate: odd 3.70

Vitória do Barcelona: odd 3.12

Momento das equipes

O Real Madrid vive grande fase na temporada. A equipe está invicta, com 11 vitórias e dois empates. No entanto, perdeu a liderança para o Barcelona no saldo de gols e precisa da vitória neste domingo para retomar a ponta. Na Liga dos Campeões, o time já está classificado às oitavas.

O Barcelona vive bom momento no Campeonato Espanhol e é líder pelo saldo de gols (19 contra 12). A equipe sofreu apenas um gol em oito jogos na competição. No entanto, a fase na Liga dos Campeões é ruim e a equipe está próxima da eliminação. Para avançar, terá que vencer os últimos dois jogos e torcer para que a Internazionale seja derrotada pelo Bayern de Munique.

Na pré-temporada, Barcelona e Real Madrid se enfrentaram em amistoso. O Barça venceu por 1 a 0, gol do brasileiro Raphinha.

Dicas de apostas

O Superesportes apresenta algumas opções interessantes para o jogo deste domingo: