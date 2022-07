Real Madrid fecha pré-temporada com vitória diante da Juventus

O Real Madrid conquistou sua primeira vitória na pré-temporada. Neste sábado, o clube espanhol enfrentou a Juventus no Rose Bowl, na Califórnia (EUA), e levou a vitória por 2 a 0 no último amistoso antes de estrear na temporada 2022/23.

Nos compromissos anteriores, o time de Carlo Ancelotti perdeu para o Barcelona e empatou com o América-MEX.

Dominante na maior parte do tempo, o Real Madrid contou com Benzema, que marcou de pênalti, e Asensio para construir o placar diante da Velha Senhora.

Agora, o time espanhol se prepara para a final da Supercopa da Uefa contra o Frankfurt, o primeiro jogo oficial na temporada. A partida acontece entre as equipes campeãs da Champions e Liga Europa. O duelo será realizado nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília).

Já a Juventus tem pela frente um amistoso com o Atlético de Madrid, no próximo domingo, às 15h45, no Bloomfield Stadium, em Tel Aviv, Israel.