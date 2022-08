Real Madrid oficializa saída de Casemiro para o Manchester United

O Real Madrid oficializou nesta sexta-feira (19) a transferência do volante Casemiro para o Manchester United. Em comunicado oficial, compartilhando também nas redes sociais, o time merengue exaltou o “lendário” jogador e anunciou a data da despedida oficial do brasileiro.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o United fechou a contratação do volante da Seleção Brasileira por 60 milhões de euros (312 milhões de reais), mas pode chegar a 70 milhões caso Casemiro cumpra metas estipuladas em seu contrato. O volante formado no São Paulo assina contrato até 2026 com opção de mais um ano.

O Real colocou Casemiro entre os jogadores “mais transcendentais em uma das fases mais importantes e vitoriosas” do clube. Ao todo, o brasileiro conquistou 18 títulos, entre eles cinco Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clube da Fifa e três Campeonatos Espanhóis. O camisa 14 também foi eleito o melhor jogador da final da última Supercopa da Europa, conquistada pelo Real sobre o Eintracht Frankfurt.

“O Real Madrid é e será sempre a sua casa e te deseja muita sorte nesta nova etapa da vida”, escreveu o clube espanhol.

Apontado como um “representante dos valores” merengues, Casemiro se despedirá oficialmente do Real Madrid na próxima segunda-feira, em evento que contará com a presença do presidente Florentino Pérez. O brasileiro dará uma entrevista coletiva na ocasião.

Mais cedo, o técnico Carlo Ancelotti tinha dados pistas sobre o futuro do brasileiro. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que “Casemiro quer um novo desafio e entendemos seu sentimento, não acho que haja um caminho de volta”.