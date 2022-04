Real Madrid tem interesse na contratação de Bruno Guimarães, diz jornal

O Real Madrid tem mais um nome em sua lista de reforços. O interesse da vez é no brasileiro Bruno Guimarães, que atualmente defende o Newcastle. O clube espanhol vê o meio-campista como parte de sua revolução para o setor nas próximas janelas de transferência. A informação é do jornal espanhol ‘As‘.

Em processo de renovação do elenco, o Real tem Toni Kroos, Luka Modric e Casemiro para atuarem no meio-campo, só que todos têm 30 anos ou mais. A diretoria do clube deseja buscar no mercado um atleta da posição que seja abaixo dessa média de idade.

A contratação imediata do brasileiro, de 25 anos, é considerada difícil depois de ter assinado recentemente com o Newcastle. Sua chegada a Espanha seria após a Copa do Mundo do Catar.

Na Inglaterra, Bruno Guimarães não precisou de uma longa adaptação e ocupou seu espaço na titularidade da equipe em pouco tempo.

Nas últimas convocações para a Seleção Brasileira, o nome do jogador esteve presente na lista do técnico Tite. Ao todo, Bruno, ex-Athletico-PR, acumula seis jogos com a Canarinho, balançando a rede três vezes e distribuindo uma assistência.