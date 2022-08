Real Madrid vira sobre o Almería e estreia com vitória no Espanhol

Atual campeão nacional, o Real Madrid começou muito bem a edição 2022-2023 do Campeonato Espanhol. Neste domingo, o time comandado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti viajou até a cidade de Almería e derrotou de virada o Almería por 2 a 1, no estádio dos Jogos Mediterrâneos. Os gols da vitória merengue foram marcados por Lucas Vázquez e David Alaba – Ramazani havia aberto o placar para os mandantes.

Com o resultado positivo, o Real Madrid divide a primeira colocação com outros quatro clubes. E, pelos critérios de desempate, fica só atrás do Villarreal, que no sábado ganhou do Valladolid por 3 a 0 e tem melhor saldo de gols. Mas pode ter mais companhia nesta lista, já que mais três partidas serão realizadas nesta segunda-feira. Já o Almería termina o domingo na 17ª posição.

Na segunda rodada, no próximo final de semana, o Real Madrid fará mais uma partida como visitante. No sábado, o time merengue estará no estádio Balaídos, em Vigo, para enfrentar o Celta. O Almería tera pela frente o Elche, também comno visitante, no próximo dia 22, uma segunda-feira.

Em campo, logo aos cinco minutos de jogo, o Almería fez o primeiro gol. Rüdiger falhou na marcação e Ramazani recebeu o lançamento em suas costas. O camisa 7 ficou cara a cara com o goleiro belga Courtois e chutou da entrada da área para abrir o marcador.

No segundo tempo, aos 15 minutos, Vinicius Junior entrou na área e chutou em cima do goleiro. No rebote, Benzema espirrou a bola para Lucas Vázquez só ter o trabalho de empurrar para o gol aberto. Poucos minutos depois, aos 30, Luka Modric sofreu falta do brasileiro Rodrigo Ely na entrada da área. Alaba foi para a cobrança e marcou um belo gol para virar o placar.

Também neste domingo, a rodada de estreia do Campeonato Espanhol teve mais dois jogos. Em Cádiz, a Real Sociedad foi melhor e derrotou o Cádiz por 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante japonês Takefusa Kubo, aos 24 minutos do primeiro tempo. E no estádio Mestalla, em Valência, o Valencia ganhou do Girona também por 1 a 0 – gol do meio-campista Carlos Soler, em cobrança de pênalti, aos 46 da primeira etapa.