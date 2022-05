Real vence Liverpool com gol de Vinícius Jr. e conquista Liga dos Campeões

Em um palco de estrelas, brilhou a de um brasileiro. Com gol de Vinícius Júnior, o Real Madrid venceu o Liverpool por 1 a 0 neste sábado (28), no Stade de France, em Paris, e conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa pela 14ª vez – o recorde histórico da competição.

Os espanhóis enfrentaram dificuldades desde o início. Recuado, o Real Madrid viu o Liverpool crescer, pressionar e criar grandes oportunidades durante toda a partida. A trave, a sorte e os vários ‘milagres’ de Courtois – outro herói da decisão – impediram o gol dos Reds.

As estatísticas mostram. O Liverpool finalizou 24 vezes contra apenas três do Real Madrid. Mas os espanhóis foram mais precisos. Após bela jogada de Valverde, Vini Jr. apareceu nas costas da marcação e só empurrou para as redes aos 14 minutos do segundo tempo.

Daí em diante, o Liverpool foi com tudo para o ataque e chegou a criar boas oportunidades. Empurrado para trás, o Real tentou contragolpes, mas nada mudou no placar. No fim das contas, a taça voltou para Madri.

Confusões

A final da Liga dos Campeões foi marcada por muitas confusões em Madri e em Paris. Na capital francesa, torcedores invadiram o estádio, e o jogo precisou ser atrasado em mais de meia hora.

Primeiro tempo

O Liverpool dominou praticamente todo o primeiro tempo. Aos 15, Arnold tocou para Salah, que finalizou da pequena área, mas parou na boa defesa de Courtois. Na sobra, Thiago arriscou de fora e o goleiro belga defendeu sem dificuldades.

No lance seguinte, Mané serviu Salah, que chutou para mais uma defesa de Courtois. Aos 20, o camisa 10 do Liverpool quase fez um golaço. Ele driblou Casemiro e Militão e chutou forte, porém, parou na grande defesa do goleiro do Real.

A primeira chegada do Real ocorreu aos 25, em lançamento de Vinicius Jr. que foi direto pro gol, mas Alisson, com tranquilidade, agarrou a bola. Em outra oportunidade do time inglês, Arnold cruzou para Salah, que cabeceou no meio do gol, sem sustos para Courtois.

Aos 42, Benzema recebeu lançamento, dominou na área e driblou Robertson. O camisa 9 tocou para o meio da área, Valverde dividiu com dois jogadores do Liverpool, e a bola sobrou novamente para Benzema, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Porém, o tento foi anulado por impedimento.

Segundo tempo

O Real Madrid voltou melhor no segundo tempo, diminuindo a intensidade do Liverpool. Além disso, conseguiu estrear o marcador logo no início. Aos 14, Valverde cruzou para Vinicius Jr. que, livre de marcação, tocou para o fundo das redes.

Os Reds chegaram perto do empate quatro minutos depois. Salah bateu colocado de fora da área, mas, novamente, Courtois defendeu. O time inglês voltou a ter uma grande chance aos 23. Diogo Jota tocou de cabeça para Salah, que tentou completar para o gol, mas foi parado pelo goleiro do Real.

Já aos 28, Arnold arriscou de longe, mas chutou mal. Diogo Jota tentou desviar, mas a bola foi direto para a linha de fundo. Aos 34, outra defesa de Courtois em chute de Salah, que foi desviado por Jota.

FICHA TÉCNICA:

LIVERPOOL-ING 0 X 1 REAL MADRID-ESP

Local: Estádio de France, em Paris (França)

Data: 28 de maio de 2022, sábado

Hora: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Clément Turpin (França)

Assistentes: Willy Delajod (FRA) e Benoît Bastien (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

Cartão amarelo: Fabinho (Liverpool)

Gol:

Real Madrid: Vinicius Jr. (aos 14 do 2º tempo)

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson (Keita) e Thiago (Firmino); Mané, Salah e Luis Díaz (Diogo Jota)

Técnico: Jurgen Klopp

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde (Camavinga) e Modric (Ceballos); Vinícius Júnior (Rodrygo) e Benzema

Técnico: Carlo Ancelotti